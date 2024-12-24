百年院慶文創遭批無亮點 故宮院長預告「可期待」

多名藍綠立委日前表示故宮百年院慶文創品創意不足，故宮院長蕭宗煌今天分享「可期待後續」，故宮副院長黃永泰也指出，截至今年11月底，品牌授權、合作開發的百年紀念品目前累計逾200件。

國立故宮博物院院長蕭宗煌日前於立法院接受立委質詢，回答目前有關百年院慶紀念品規劃，已確定部分包含紀念酒、紀念幣等，讓立委認為創意度不足。故宮今天舉行年度媒體茶敘，進一步分享文創品規劃。

黃永泰表示，截至今年11月底，故宮品牌授權已通過審查百年紀念商品計72件，合作開發已通過審查百年紀念商品計136件，而跨部會專案合作、MIT商品聯名及國際品牌合作都持續洽談中。目前確定相關商品涵蓋酒類、美妝、泡麵、文物棒棒糖到刮痧棒等。

黃永泰表示，之前看過有人評論美式賣場是「除了飛機大砲甚麼都有賣」，笑說「我想故宮也漸漸走向這個方向。」蕭宗煌也表示，最好的文創品目前都還沒亮相，請外界期待。

蕭宗煌表示，故宮為讓利於民，正研議在故宮博物院通路銷售的品牌授權院慶文創商品權利金，要從3%不等統一調降為2%或更低，以吸引更多民間業者投入開發百年院慶紀念商品，期望能開發出精彩又價格好入手的商品，希望大眾能在百年院慶提袋回家。