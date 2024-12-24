無業無依長輩補助健保暫緩 衛福部盼尋民意共識

立委提案修法老人免繳健保費，老盟憂福利競合加劇世代衝突；衛福部去年提出無業長者健保費有條件補助，本估最快114年上路，如今決定暫緩，盼尋民意最大共識。

立法院院會今天審理「老人福利法」修正草案，包含讓所得稅級距未達20%的65歲以上老人免繳健保費，由中央政府補助，此議題再度引發討論，事實上，衛生福利部從2023年起多次回應，擔憂造成世代公平，不建議修法，研擬採取65歲以上無業長者健保費擬有條件補助，經濟能力列考量。

衛福部當初的規劃是針對無工作收入，也無家屬撫養，且尚未受惠於中央、地方補助方案的老人，現在由政府負擔4成、民眾6成，每個月須自行負擔新台幣826元，健保署過去曾預估補助對象將低於70萬人，衛福部研擬編列100億元公務預算，全額補助這群弱勢對象。

衛福部社家署代理署長周道君今天告訴中央社記者，原本希望透過補助無業無依長輩，幫助最需要支持的族群，但由於民意機關陸續提出更大範圍補助65歲以上長者方案，無業無依長輩補助健保討論暫緩，希望優先針對民意機關方案，提出行政評估，盼尋民意最大共識。

立委提案修法盼老人免繳健保費，是鑑於各縣市補助老人健保費標準不一，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團及部分在野黨立委提出老人福利法修正草案，增訂中央主管機關補助老人健保費規定，明定最近1年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅率未達20%，由中央主管機關補助。

老人福利聯盟秘書長張淑卿認為，站在老盟立場，其實並不希望用局部修法的方式，修改老人福利法，變成「殘補式」的福利開放，而是希望整體思考權益保障。

台灣將邁入超高齡社會，張淑卿說，高齡人口多，若還是用單一條文修法開放福利，不僅會造成福利競合，還可能讓更多民眾覺得，對高齡族群開很多支票、對高齡人花很多錢，搞得年輕人和小孩沒錢、活不下去；若沒有對應配套，恐造成世代衝突與高齡歧視，因此認為政策推展應該思考整體衡平性。

老人健保費，張淑卿表示，聯盟先前也倡議過，不少高齡者其實有退休金，想要自己繳健保費，但政策下想自己繳還得交切結書，很像「昭告全世界我的小孩不幫我忙」；不然就一定要找有勞保的子女「撫養」，不僅恐造成家庭中健保、所得稅怎麼算的糾紛，也侵害長者獨立人格權。