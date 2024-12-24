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影／桃園機場文藝季即將落幕 今年最終場明天下午演出

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
「2024桃園機場文藝季」今天邀請愛舞民族舞團、龍潭愛樂管弦樂團於第二航廈出發大廳帶來聯合演出，與旅客共享平安夜。圖／機場公司提供
「2024桃園機場文藝季」今天邀請愛舞民族舞團、龍潭愛樂管弦樂團於第二航廈出發大廳帶來聯合演出，與旅客共享平安夜。圖／機場公司提供

為了讓旅客體驗台灣文化藝術之美，機場公司舉辦「2024桃園機場文藝季」自7月27日首場演出後已陸續完成26場表演，今天下午3時邀請愛舞民族舞團、龍潭愛樂管弦樂團於桃機第二航廈三樓出發大廳聯合演出，與機場旅客共享平安夜的美好藝文饗宴；此外，桃機文藝季最後一場表演將於明天下午3點在同個場地演出，有興趣的民眾千萬不要錯過。

機場公司表示，今天是平安夜，機場公司延續今年文藝季微笑飛翔藝起樂揚主題活動，邀請愛舞民族舞團、龍潭愛樂管弦樂團於第二航廈出發大廳帶來聯合演出，悠揚樂音搭配舞者曼妙舞姿，打造機場限定版的「平安夜‧舞起樂揚」，演出多首包括「聽啊天使高聲唱」、「耶誕鈴聲」節慶應景樂曲，與機場旅客共享平安夜的美好藝文饗宴。

機場公司指出，明天下午3時還有桃機文藝季最後一場表演，邀請台灣第一個原創馬戲結合音樂劇的「天馬戲創作劇團」到場與旅客同樂，歡迎有興趣的民眾一同來欣賞冬日最暖心的演出，讓旅程從起飛開始就充滿驚喜與感動。

桃園機場 桃機

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