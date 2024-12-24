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不菸酒無病史…女子腹脹檢查竟罹「癌王」 醫揭常吃2食物出事

香港01／ 布萊恩
台灣1名50歲女子，平日不菸不酒，也沒有慢性病和家族病史，但腹部不適檢查竟發現胰臟有4公分大腫瘤，已達胰臟癌中晚期。示意圖／ingimage
台灣1名50歲女子，平日不菸不酒，也沒有慢性病和家族病史，但腹部不適檢查竟發現胰臟有4公分大腫瘤，已達胰臟癌中晚期。示意圖／ingimage

沒有吸菸飲酒等不良生活習慣仍患上「癌王」？台灣1名50歲女子，平日不菸不酒，也沒有慢性病和家族病史，但腹部不適檢查竟發現胰臟有4公分大腫瘤，已達胰臟癌中晚期。醫生估計，與女子缺乏運動，以及常吃2類食物有關。

禾馨民權健康管理診所院長林相宏於社交平台分享病例，1名50歲女子本身不菸不酒，沒有慢性病及家族病史，但她最近1個月覺得上腹部不適發脹，1個月暴瘦9公斤，初步檢查照胃鏡發現胃「有點破皮」，以為沒有大礙，惟進一步以超聲波及斷層掃描檢查發現，女子胰臟有1個4公分陰影，高度懷疑是胰臟癌。

林相宏解釋，女子腫瘤指數「CA19-9（carbohydrate antigen 19-9）」達200多，是正常值的七倍，「4公分胰臟癌，有症狀時，已經中晚期」，而且由於腫瘤很大及靠近血管，若不能冒險做手術，就只能先用化學治療，期望能把腫瘤縮小。

林相宏又說，估計女子1年前已經開始出現腫瘤，但當時只接受了公司提供的基本員工體檢，未有發現，認為如果當時女子接受精確的胰臟內視鏡超聲波、胰臟癌篩檢，很可能在第一期就已經發現，後續治療也會大不同，事關早期接受胰臟癌手術，5年存活率能提升到80％。

至於為何女子不菸不酒，沒有慢性病和家族病史，仍患上胰臟癌，林相宏相信與病人缺乏運動，以及攝取人工加工品和紅肉太多有關

胰臟癌6症狀要及早就醫

根據香港醫院管理局「智友站」，胰臟癌是香港5大致命癌症之一，發病率及死亡率均於過去10年明顯升幅，男女性患上此病機會大致相同。

「智友站」提醒，如果出現以下6個症狀，可能是患上胰臟癌，應及早求醫。

胰臟癌6個常見症狀

1）上腹部出現與飲食無關的持續疼痛，並會反射至背部

2）食慾不振、噁心、嘔吐、消化不良、腹脹等腸胃障礙現象

3）出現黃疸、皮膚搔癢、大便呈陶土色

4）體重短時間內銳減

5）上腹部出現固定、堅硬的腫塊

6）腹水

延伸閱讀：

這樣咳嗽要小心！37歲女驚揭肺癌末期2周不治　醫生警告小心4種咳

胰臟癌｜中年婦1個月暴瘦9kg胰臟現腫瘤！4高風險族群應特別留意

文章授權轉載自《香港01》

健康管理 胰臟癌 腫瘤

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