「以終為始」的植牙規畫 這家醫院精準為患者打造一口好牙

植牙愈來愈普遍，技術也推陳出新，結合數位化做最快速且一次完成的植牙。台南永康奇美醫院牙醫部今天就分享數位植牙案例，讓患者不需補骨補肉，一次手術療程就能完成多顆固定式假牙移植。

奇美醫院牙醫部贋復科主治醫師林靖傑舉例，65歲彭先生，上顎有多顆末期齒列牙齒深部齲齒，診所無法治療而轉診奇美醫院，經使用口腔口掃機數位掃描口內現存齒列、拍照記錄口內與口外觀，並搭配牙科錐狀束電腦斷層，詳細分析顏面外觀、微笑曲線、牙齒咬合排列、空間分析以及顎骨骨量等資訊。

因患者希望治療期間能以固定式假牙取代原活動假牙，不想因缺牙而造成日常不便，經討論植牙假牙治療方式及優缺點後，最後採用All on 4全口重建方式重建上顎缺牙區。

專科團隊先拔除深部齲齒，在數位植牙導板的輔助下，避開神經血管和鼻竇，精準快速植入五顆術前規畫好位置的植體，隨後安裝手術前利用數位製作好的臨時固定式假牙。經過3個月植體骨整合以及追蹤穩定後，手術後半年順利裝上正式的固定式假牙。

由於傳統需要數次的植牙手術，如今一次完成，當天就有新的固定式假牙可用，讓彭先生展露全新笑容，並讚不絕口。

林靖傑強調，隨著現代數位化技術和AI的進步，讓植牙更加精準、快速且可預期。數位植牙流程能在術前提供完整藍圖，術中安全高效執行，術後則達成理想的修復成果。贋復科醫師在治療規畫「以終為始」，以假牙的最終設計為起點，規畫植牙設計，讓功能與美觀達到完美平衡。希望有類似需求的民眾能積極尋求專業協助，由專業醫師提供個人化的治療計畫，以利重拾健康自信的笑容。