憂金門小三通航班數量不足 旅遊業者請求增班

交通部航港局近日公布金門小三通民國114年1月航班規劃，金廈航班維持往返20班，金門地區旅遊相關公協會認為船班數量無法滿足旅客需求，將發起聯署請求調增航班。

金門縣政府今天邀集地方旅遊相關產業公協會召開「提升大陸旅客赴金遊接待品質」討論會議，盼共同維護旅遊品質與避免削價競爭等，同時針對接待陸客所面臨問題共商改善方向。

金門縣觀光處透過新聞稿表示，隨兩岸交流逐步恢復，金門小三通航線成為連結金廈重要交通樞紐；交通部航港局近日公布114年1月航班規劃，金廈航班維持往返20班，會議中各公協會代表表示，20班數量無法滿足日益增長旅客需求，對地方經濟發展沒有幫助，將發起聯署請求調增航班，以促進地方經濟發展。

觀光處表示，金廈航線平均載客率達70.79％，週末85.84％，遇到節慶假日期間，常有旅客因無票可購而滯留或行程受阻，旅遊體驗受影響，目前需求仍遠超供應，導致旅客排隊等候、爭搶臨時加班船與售票爭議不斷。

觀光處表示，面對年底大型節慶與農曆春節將至，各界建議應超前部署，增加船班數以舒緩供需壓力，將再次向中央建言爭取增班，觀光處也強調，金門小三通不僅是地方觀光支柱，更是兩岸交流重要紐帶，盼中央考量地方實際需求，增班航次以提升旅遊接待品質，達成兩岸健康有序發展目標。