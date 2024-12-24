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彰化縣稽查31件網路減肥、壯陽產品 逾半含西藥成分

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣衛生局最近稽查網路上販售的31件減肥及壯陽膠囊錠狀保健產品，有16件檢出西藥成分，服用後，極易對肝臟和腎臟造成傷害，均依違反藥事法移送法辦。圖／衛生局提供
彰化縣衛生局最近稽查網路上販售的31件減肥及壯陽膠囊錠狀保健產品，有16件檢出西藥成分，服用後，極易對肝臟和腎臟造成傷害，均依違反藥事法移送法辦。圖／衛生局提供

彰化衛生局最近稽查網路上販售的31件減肥及壯陽膠囊錠狀保健產品，有16件檢出西藥成分，服用後，極易對肝臟和腎臟造成傷害，導致身體不可逆的損害，均依違反藥事法移送法辦。

彰化縣衛生局辦理「網路販賣不法藥物監控專案」，分別至各網站價購31件膠囊錠狀保健產品進行檢驗，其中有16件檢出西藥成分，檢出率高達52%，其中，減肥藥檢出12件占48%、壯陽藥檢出4件占67%。

衛生局指出，這些宣稱是減肥的藥品，檢出成分中有Sibutramine(西布曲明)、Phenolphthalein(酚酞)等禁藥、二級毒品Amphetamine(安非他命)、利尿劑等成分，壯陽食品則含有(犀利士)、sildenafil(威而鋼) 及達怕希汀等成分，這些西藥成分服用後，極易對肝臟和腎臟造成傷害。

彰化縣衛生局統計，去年網路販賣不法藥物的違法案件中，約55%來自社群平台。這是因為申辦門檻低，貼文不需費用，且第三方支付系統的興起，造成個資被盜用、廣告誇大不實及販賣違法產品等問題頻繁發生，此外，販賣業者將違法商品偽裝成「國內現貨」，實際從境外發貨，讓消費者可能觸犯違法進口規定。

衛生局表示，調查中發現，常有提供個人資料給販賣者申請網路帳號，除了會面臨罰款外，還有可能成為洗錢工具，進而牽涉刑事案件。為了加強監管，衛生局已啟動聯合查核行動，並積極監控風險網站、進行檢警調聯合查辦，追溯違法產品來源，全力打擊不法交易，保護消費者權益。

衛生局呼籲民眾，網購食品時應警覺，避免選擇僅能LINE聯繫、無廠商資訊的一頁式廣告，並對壯陽、瘦身等浮誇廣告保持警惕。且勿食用無中文標示，來源不明的食品，以免誤食含禁藥的產品，影響健康。

彰化縣衛生局提醒民眾，網購食品時應警覺，避免選擇僅能LINE聯繫、無廠商資訊的一頁式廣告，並對壯陽、瘦身等浮誇廣告保持警惕。圖／衛生局提供
彰化縣衛生局提醒民眾，網購食品時應警覺，避免選擇僅能LINE聯繫、無廠商資訊的一頁式廣告，並對壯陽、瘦身等浮誇廣告保持警惕。圖／衛生局提供
彰化縣衛生局最近稽查網路上販售的31件保健產品，其中4件壯陽藥檢出西藥成分。 圖／衛生局提供
彰化縣衛生局最近稽查網路上販售的31件保健產品，其中4件壯陽藥檢出西藥成分。 圖／衛生局提供
彰化縣衛生局最近稽查網路上販售的31件保健產品，其中12件減肥藥檢出西藥成分。 圖／衛生局提供
彰化縣衛生局最近稽查網路上販售的31件保健產品，其中12件減肥藥檢出西藥成分。 圖／衛生局提供

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