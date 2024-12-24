明回溫！周五冷氣團來襲低溫10度 跨年有望乾爽稍冷

明天水氣減少、降雨趨緩，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天是未來1周天氣最穩定的一天，溫度逐漸回暖，北部高溫可達23度，但周四東北季風增強，周五大陸冷氣團南下，周六晚間至周日清晨為這波冷氣團最冷時刻，局部空曠地區低溫下探10度；至於跨年夜天氣，目前預報低溫約15至18度，各地多雲到晴，有望好好欣賞到跨年煙火。

張竣堯說，明天（25日）是耶誕節，環境風場偏東風，水氣減少、降雨更趨緩，僅迎風面的基隆北海岸、東半部地區有短暫降雨，其他地區多雲到晴。

張竣堯說，周四（26日）東北季風增強，迎風面的桃園以北、東半部地區有短暫雨，北部、中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

至於周五（27日）大陸冷氣團南下，各地均有雨且雨勢明顯，北部、東半部、中南部有局部短暫雨，其他地區也有短暫雨；周六（28日）持續有水氣，桃園以北、東半部、東南部有短暫雨，其他地區為多雲到晴。周日（29日）環境逐漸轉乾冷，各地為多雲到晴的天氣，僅東半部有零星短暫雨；下周一、二（30、31日）僅東半部有零星短暫雨。

溫度方面，張竣堯指出，明天比今天更加回溫，各地清晨低溫16至18度，白天高溫北部、東北部21至23度，中南部、花東地區24至26度。

但周四之後溫度漸進式下降，周四主要受到東北季風增強影響，北部、東北部白天溫度相較周三（25日）將下降2至3度，整天約20度，中南部溫度沒有太大變化。

張竣堯指出，周五大陸冷氣團南下，預估周六晚間至周日清晨為這波冷氣團最冷時間，中部以北、宜花地區低溫11至12度，局部空曠地區不排除出現10度低溫，南部、東南部低溫為13至14度。

下周一大陸冷氣團減弱，溫度逐漸回升。張竣堯說，下周二為31日跨年夜，根據目前預報，當天各地多雲到晴，僅東半部有零星降雨，跨年夜低溫約15至18度，稍有涼意，預估民眾可好好欣賞到跨年煙火，但由於預報時間尚久，溫度、降雨還會有變化，氣象署會持續觀察。