明年4癌擴大公費篩檢對象 民眾最多可省7000元

癌症連續42年居國人死因首位，國健署所公布的最新「111年癌症登記資料」，平均每4分2秒就有1人罹癌，癌症時鐘比前一年快了17秒。國健署今天公布，114年元旦起，將擴大癌症篩檢，肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌的公費篩檢年齡下修，另新增35歲、45歲及65歲女性「人類乳突病毒（HPV）」檢測。

國健署癌症防治組組長林莉茹指出，癌症防治策略擴大篩檢對象與服務內容，除了年齡下修外，也新增HPV檢測以及高風險族群大腸鏡篩檢。35歲、45歲、65歲婦女，當年齡進行1次人類乳突病毒檢測；國中二年級男生接種HPV疫苗，預計114年9月起開始施打。

林莉茹強調，25歲即提供子宮頸癌抹片檢查，35歲有人類乳突病毒檢測，40歲之後更有多項癌症篩檢服務，民眾應多多運用政府提供的公費補助資源，最多可省下4000至7000元的費用。早期發現、早期治療，不僅可提高存活率，也減少癌症晚期治療選擇受限、費用高昂的困境。

台大公衛學院流行病學及預防醫學研究所教授陳秀熙表示，衛福部所推出的癌症擴大篩檢，代表次世代醫學的投資。癌症篩檢的支出以及下修年齡，可減少將來健保的晚期醫療費用。他指出，「投資1元至少回收10元」，若再把勞動生產力算進去，其實投資報酬率很值得；如果今天不做，會把負擔留給下一個世代。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，過去30年，透過抹片篩檢降低了70%的子宮頸癌發生率，但是以目前台灣10萬分之8的發生率，要降到世界衛生組織認可的10萬分之4還有一段距離。因此，政府針對子宮頸癌新增二項新措施：提早抹片年齡及增加HPV篩檢。