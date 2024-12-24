公糧只漲1.5元 藍營欲刪預算幫農民討公道…農業部回應了

立法院7月決議公糧價格漲5元，農業部堅不同意而引發反彈，農業部昨天公布公糧收購調整措施，只提高輔導收購價1.5元，國民黨立院黨團今要求民進黨政府回歸立法院決議，否則將透過刪明年度農業部預算幫農民討公道。農業部對此表示，公糧收購政策須透過專業評估進行整體考量，而非喊價。

農業部表示，公糧收購政策攸關整體糧食產業發展，必須正視稻米長年嚴重生產過剩與雜糧生產不足的事實，農業部的出發點和立法院決議一樣，都是要照顧農民，而不論繳公糧、契作、種植雜糧的農民都是農業部應該照顧的對象。

農業部指出，本次提出的「糧食產業全面升級計畫」除照顧12萬繳公糧農民，也兼顧36萬所有糧食生產者的收益，更能兼顧整體糧食產業發展，提升國家糧食安全韌性，才是真正照顧農民，又能確保產業永續發展的方法，是透過專業評估進行整體考量，而不是用喊價的方式處理。