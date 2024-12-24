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李遠參訪南投社造 期許文化基地民間能量大爆發

中央社／ 台北24日電

為瞭解文化基地執行及民間藝文館舍經營現況，文化部長李遠今天赴南投參觀紙教堂新故鄉見學園區及毓繡美術館等地，盼更多民間美術館等加入文化基地行列，期待民間能量大爆發。

李遠上任文化部長以來提出「第1屆百大文化基地徵選」，期盼透過徵選，公私協力在既有基礎上，爬梳各地不同領域的文化歷史脈絡及特色故事，發展各類文化主題，打造全民共創、共享，且具歷史脈絡及文化內涵的百大文化基地。

今天李遠參訪紙教堂新故鄉見學園區，除了著名的紙教堂外，園區豐富的生態及多元的藝術、服務，讓桃米社區成為到南投必訪的據點。有團隊的南投小旅行就圍繞紙教堂以寫生速寫留下旅行記憶。李遠說：「生命中最美好的事情就是一張空白的紙上有創作，文化基地的想像應該就是如此。」

李遠表示，在文化基地的規劃理念中，期盼文化基地要有足夠的能量向外擴展，從點到線至面；除了社區營造點外，文化基地也期待加入更多以民間為主體的美術館、藝文館舍等。

李遠也到毓繡美術館參觀，美術館總監黃翔表示，美術館來到南投的10年蓋館過程中，就不斷以藝術聚落形式及策劃藝術教育活動，回應居民「你們為何而來」的議題。美術館正式成立後，除了讓大眾瞭解藝術就在身邊，也讓偏鄉兒童及沒有進過美術館的人來到美術館。

行程最後，李遠拜訪今年國家工藝成就獎得主陳景林，感謝其40年來推動天然染織的貢獻。陳景林也以自身經驗建議李遠，工藝產業多數微型工作室的型態，亟須政府輔導累積品牌能量；同時也期盼「台灣工藝之家」能進一步成為「工藝國家隊」，帶領台灣工藝前進國際。

李遠透過文化部新聞稿表示，文化基地的評審邀請到各領域的專家學者，期盼百大文化基地呈現繽紛多元的樣貌。入選為文化基地以後，文化部將扮演整體規劃的角色，共同行銷、拓展文化基地能量。徵選自即日起至2025年1月15日止。

李遠 美術館

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