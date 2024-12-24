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麥當勞女員工性侵事件延燒 官方公布「案件時序」了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導

麥當勞女員工遭主管性侵事件，近日仍持續延燒。對此，麥當勞也發布聲明，公開由3月3日至9月10日期間的事件時間序，藉此讓外界理解官方的處理過程。

連鎖速食「麥當勞」近期遭一名母親在Threads爆料，指出女兒在16、17歲時因排班權利遭麥當勞主管性侵長達1年，並且得到憂鬱症，最終輕生。目前此事件在網路快速延燒，台北市警方及士林地檢署也證實，全案偵辦中。對此事件引發的社會關注，麥當勞也公布處理過程，說明案件時序如下：

1. 3/3申訴人向司法機關針對性侵部分報案。

2. 3/25申訴人針對性騷擾部分向餐廳經理反映，餐廳經理立即回報人資部門，申訴人正式向公司提出性騷擾申訴。

3. 3/26公司依3/8勞動部最新實施的《性別平等工作法》，聘請具備性別意識的外部專家，與公司人資、法務人員組成調查小組。

4. 4/9進行調查訪談會議，分別訪談申訴人與被申訴人；申訴人由父母及男友陪同參加調查會議。公司於訪談時，同時獲悉申訴人已於3/3向司法機關針對性侵報案。(補充說明：雇主僅能針對性騷擾事件調查處理，如遇性侵情事將提供對應的協助與陪同報案)

5. 5/1調查小組完成調查報告。於5/6召開性騷擾申訴處理委員會，做成性騷擾成立決定，認定情節重大，對被申訴人做出最嚴厲懲戒之解僱處分。並於5/7寄出申訴事件通知書給申訴人，告知調查結果。

6. 5/8公司通報勞動部職場性騷擾案件通報系統本案處理結果。

7. 8/7、9/10公司回覆士林地檢署提供性侵案相關調查資料。

有關性侵部分已進入司法程序，我們已提供地檢署調查事證及報告，期待早日有判決結果，給被害人及家屬交待。

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麥當勞傳出員工因遭主管性侵輕生。美聯社資料照片
麥當勞傳出員工因遭主管性侵輕生。美聯社資料照片

性騷擾 麥當勞

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