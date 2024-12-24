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長照3.0缺住宿型機構 綠委盼納入減負擔

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
24日的「機構住宿式服務如何納入長照3.0體系」公聽會，立委與專家學者呼籲將住宿式機構納入長照支付體系。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
24日的「機構住宿式服務如何納入長照3.0體系」公聽會，立委與專家學者呼籲將住宿式機構納入長照支付體系。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

住宿型機構沒有納入長照3.0的支付體系，盼納入減輕民眾負擔！」綠委林月琴、賴惠員、黃秀芳等人24日召開公聽會，並邀請長照機構表達心聲。黃秀芳呼籲政府應將住宿型機構納入長照支付標準，減輕民眾負擔。專家賴添福則建議政府增設長照師國考、檢討租稅優惠條件，增加民間投入的誘因。

綠委盼政府找財源

民進黨立委林月琴、賴惠員、黃秀芳與鍾佳濱24日召開「機構住宿式服務如何納入長照3.0體系」公聽會。林月琴表示，長照2.0變成3.0，將從照顧長者的負擔從醫院轉向社區，但3.0並沒有納入住宿式機構。賴惠員說，長照的財源主要是遺產稅與菸稅，呼籲政府應儘速尋找其他財源，讓住宿式機構用戶能獲得長照支付補助。

苗栗縣海青老人養護中心執行長賴添福則說，台灣住宿式機構2023年超過10萬人，2027年有望超過14萬床需求，但目前仍有2.2萬人力缺口，比起住宿式長照員，長照2.0的專業人員、教保員等薪資較高，加上要輪班，因此導致長照人力不足，而長照2.0服務申請及給付辦法排除住宿式機構，也讓住民家屬負擔加重。

檢討租稅條件

因此他建議，應該設立長照相關考試並分級化，讓更多人願意投入相關產業，還可參考日本檢討修法專業授權(如抽痰等)、夜班護理人力及累積部分工時列入

人力設標；修改長期照顧服務申請及給付辦法對象，納入住宿式服務，還有5.檢討修正《促參法》重大公共建設租稅優惠條件之30 %床位比率，增加民間投入誘因。

「應該多利用健康長者與部分工時人力！」台灣望年協會理事黃惠璣指出，目前住宿型機構評鑑機制，讓49床以下住宿機構經營困難，還有照顧品質不一、經營成本增加等。另根據調查，最花人力與時間的照顧項目是沐浴、如廁、翻身等，建議可引入或自主研發自動洗浴機，還有持續強化照顧失智者的職能。

補助、增加訓練計畫

對此，衛福部長照司官員回應說，未來將提升住宿式機構補助至每人每年18萬，推動住宿品質提升、減少住宿機構住民至醫療機構就醫方案，還有建立住宿式長照機構與產學合作國際專班，增加招募僑、外生至我國長照相關科系就學，輔導學校與業者產學合作，規劃專班畢業生畢業後約定至少3年續留住宿機構服務。

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