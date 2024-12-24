農業部籲民眾黨正視稻米過剩 勿以喊價方式處理

農業部以調高2種單價較高的公糧收購量及調高次高輔導收購價，來增加農民收入。民眾黨今天堅持調高5元。農業部呼籲正視稻米生產過剩、雜糧不足問題，不是用喊價方式處理。

民眾黨主張調高公糧收購價5元，藉此提高農民收益。農業部昨天發布「糧食產業全面升級計畫」，宣布大幅調高2種較高單價的公糧收購量，加上調高次高輔導收購價每公斤新台幣1.5元，藉此增加農民每公頃每年2萬元收入；以及提供繳交公糧的稻農新增可投保加強型水稻收入保險，強化天災來襲復耕的本錢。

民眾黨未就大幅調高2種單價較高的公糧收購量表示意見，今天僅就收購價部分回應，堅持要調高5元，並稱農業部的計畫「是不尊重農民權益的方案」。

農業部呼籲，公糧收購政策攸關整體糧食產業發展，必須正視「稻米長年嚴重生產過剩」與「雜糧生產不足」的事實，透過專業評估進行整體考量，而不是用喊價的方式處理。

農業部指出，其出發點和立法院決議一樣，都是要照顧農民，不論繳公糧、契作、種植雜糧的農民，都是應受照顧對象，農業部的計畫能照顧12萬繳公糧農民，也能兼顧其他36萬糧食生產者的收益，更能健全整體糧食產業發展，提升國家糧食安全韌性，才是真正照顧農民，又能確保產業永續發展的方法。

農業部的調整方案，針對公糧收購（粳稻乾穀）共3種價格，在整體收購量不調整下，每公斤26元最高價的計畫收購，1期作每公頃多收1250公斤、2期作多收1000公斤；次高的輔導收購價1期作每公頃多收1350公斤、2期作多收900公斤，且收購價調升1.5元，變成每公斤24.5元。

最低價的餘糧收購價每公斤21.6元，1期作減少2600公斤、2期作減少2100公斤。以及提供繳交公糧農民可投保加強型水稻收入保險，強化面對天災受損的理賠保障。

另外，為確保稻作轉作雜糧不因此減少，提高轉作雜糧休耕獎勵金每公頃1萬元、加碼2期作轉作雜糧獎勵金最高每公頃2萬元。以及集團產區也有增加生產資材補助獎勵金每公頃3000到5000元、營運主體冷藏桶及相關生產設備補助1/2。