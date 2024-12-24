健康滿滿？盤點9款熱門小菜 營養師：吃錯熱量直衝天際

台灣大街小巷都有不少小吃店，來到小吃店除了主食更少不了小菜。不過看似健康、清淡的小吃其實「熱量爆表」？營養師蘇妍臣指出滷海帶、燙青菜、炒青菜、涼拌黃瓜、筍乾等等常見小菜其實部分油脂超高，一不注意就是踩到油脂地雷！

蘇妍臣在臉書粉絲專頁「蘇妍臣-婦孕幼童營養師」發布貼文指出「小吃店吃飯配菜最健康，小心點錯小菜油脂直接踩雷」。她提到自己只要出門，無論是去那裡吃飯，都儘可能做到每餐裡都有「菜、肉、飯」，菜包括各式蔬菜，綠葉蔬菜、各式菇類、木耳、筍、玉米筍等。

不過，即使是眾星拱月的蔬菜，也可能隱藏著蔬菜的「油脂大魔王吧」。蘇妍臣將滷海帶、燙青菜、炒青菜、滷蘿蔔、筍乾、海帶芽、滷白菜、涼拌小黃瓜及各式泡菜等熱門小菜放在一起做評比，結果如下：

滷海帶、滷蘿蔔

蘇妍臣表示意外卻又不意外的，熱量最低的是滷海帶，可以如此低熱量低油脂的原因是小吃店加熱完後，不會加油蔥或是油，僅淋一點醬油膏就上桌，因此吃菜不會吃進過多油脂。

燙青菜、炒青菜

首先，可以先比較燙青菜與炒青菜到底那一個熱量及油脂量較低。蘇妍臣提醒，很多人以為的燙青菜其實是天大的錯誤，原因在於用油量，一般而言，約100公克的炒青菜會搭配5公克的油，然而100公克的燙青菜卻會淋上2匙5公克的油。

因此如果要點一盤燙青菜，她會建議店家只要淋上少於一匙的紅蔥油，再搭配原本會淋上的醬油膏，就可以大量的減少油脂攝取。

滷白菜、開陽白菜

如果一般不加蛋絲、豬皮的滷白菜，其油脂含量很低。但是加入很多蛋絲及豬皮的開陽白菜，油脂量相差7倍以上。

涼醃漬類蔬菜：涼拌小黃瓜、辣拌小黃瓜、醃蘿蔔

清爽又開胃的涼拌菜要小心會放入一定的砂糖及香油，因此默默讓人吃進不少精緻糖及油脂，蘇妍臣提醒如果是香辣口味，通常又會加上辣醬或辣油，熱量及油脂就很容易超量。

滷筍乾

最後的「熱量魔王」就是滷筍乾。筍乾本身的熱量及油脂並不高，然而為了滷出香氣四溢的筍乾，通常會搭配五花肉或控肉，一盤約100公克的小份滷筍乾，油脂量己佔了當餐的一半油脂量。如果外食時想用2份滷筍乾來補足蔬菜攝取，就會直接讓當餐的油脂量爆表，不可不慎。

泡菜類：韓式泡菜、台式泡菜、黃金泡菜

1.韓式泡菜單以辣椒及鹽調味，所以熱量及油脂含量極低，很適合愛吃辣的人。

2.台式泡菜會放入一定量的砂糖，油脂量不高。但蘇妍臣提醒想控糖或是糖尿病問題的人，還是要注意一下。

3.黃金泡菜熱量及油脂量「直接爆表」，原因在於製作過程中會放入一定量的豆瓣醬及香油。所以每一份100公克的黃金泡菜，其油脂量直接佔到一餐的三分之二，只要隨便搭個雞排或炸排骨，「吃的人以為是健康滿滿，其實油脂跟熱量直接衝破天際」。