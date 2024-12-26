AI無法模擬的感動！新東陽年節禮盒 重新拉近人與人的真心情意

無論是產業或是日常生活應用，「AI」可謂近年最熱門的話題。但隨著科技進步，過去充滿人情味的春節拜年，已逐步演化為LINE拜年，甚至升級為「AI影片」拜年。儘管新奇又便利，但是真實相聚的歡樂時光，仍然有著AI科技無法比擬的感動。年節將至，成立超過半世紀的「新東陽」，特別悉心推出「大觀園」、「時來運轉」等年節系列禮盒，讓親友得以表達「特選心意 只為你」的濃厚情誼；更能在拜年送禮的過程中，重新拉近人與人之間的距離與感情，不再僅是AI科技背後的虛擬世界，而是滿滿的溫暖與情感。

在情感內斂、不善表達的華人社會當中，一份用心挑選的年節禮盒，背後可能蘊藏著對長輩們的深厚敬意，也可能是對遠方親友的無比思念，亦或是濃縮過去一整年的感謝心意。不僅贈禮互動時的時光無法被取代，每份禮盒所盛載的豐富感情，更是AI難以計算、無法模擬的真心情意。為了讓民眾能夠在新年傳達情誼，新東陽歷久不衰的年節熱銷商品「大觀園禮盒」，每年都會推出不同的設計及組合內容，今年外盒採用討喜並具節慶感的暖紅色與霧金色交織，並有精巧細緻的窗花圖案，各種造型各有不同名字與象徵。其中圓形代表圓滿、團員，五角形象徵五福臨門，梅花窗則是具有堅毅、謙虛的寓意；牡丹花孕育出錦衣御食、富貴無邊的意象。三層式珠寶盒的設計，具有穩重不失時尚的質感，並具備奢華優雅的大器，讓收禮者感受十足心意。

新東陽年節熱銷商品「大觀園禮盒」大器設計及豐富內容物，送禮送到心坎裡。 圖／新東陽 提供

針對內容物部分，新東陽「大觀園禮盒」嚴選頂級肉品與食材用心製作，樣樣精緻可口。其中「大紅袍黑豬肉乾」特別選用台灣國產黑毛豬，肉質軟嫩富彈性、鮮嫩美味，帶有油潤脂香，搭配大紅袍花椒帶來的微辣麻香，更是令人口齒留香。「花雕雞肉乾」精選優質雞腿與雞胸肉，依黃金比例製成，並添加香氣十足的花雕酒提昇風味，入口肉質柔嫩、酒香馥郁芬芳，讓人吮指回味。「松露黑豬肉乾」將珍貴的黑毛豬肉乾以松露賦予獨特香氣，散發濃郁撲鼻的無比魅力。「肉鬆杏仁瓦片」則在美國加州杏仁製作的杏仁瓦片中，添加新東陽招牌豬肉鬆入饌。鹹香肉鬆與清香杏仁搭配出涮嘴的甜鹹層次，口感豐富又具咀嚼樂趣，而且不添加防腐劑、人工色素等，完美呈現杏仁片的古早味。同時「大觀園禮盒」還有「黑豬肉鬆」、「椰棗核桃」等精選產品，為年節歡聚帶來豐盈精彩。

除此之外，新東陽並呈獻「時來運轉」年節禮盒，以經典紅金雙色為主色調，搭配羅盤與古錢的古典花紋，表現出螺旋的動感意象，象徵錢轉進來、財源滾滾的吉祥寓意，禮盒內的五款精選產品，更各具獨特的祝福。使用優質黑豬肉製成的「黑豬肉乾」，祝願新的一年豬事如意，「黑豬肉鬆」象徵輕鬆發財，「貴妃金桔」祈求財源廣金，「肉鬆杏仁瓦片」代表幸福平安，「南棗核桃糕」則是慶賀闔家安康。真誠的祝願融合「時來運轉」的設計概念，讓送禮送到心坎裡，也象徵新的一年，事事有轉機，運轉好運到！

新東陽「時來運轉」年節禮盒，擁有財源滾滾、運轉好運到的吉祥寓意。 圖／新東陽 提供

為滿足消費者不同的需求，新東陽還規劃有烏魚子禮盒、XO干貝彩頭糕、八寶桂圓如意糕等豐富的年節賀禮，更發揮肉品專家的精湛實力，提供廣東肝腸、黑豬湖南臘肉、原味台灣臘腸等應景肉類產品，讓年節餐桌更添美味。新東陽多樣化且精美的贈禮選擇，絕對是金蛇年饋贈親友、傳達心意的最佳選擇！也讓現代人在繁忙、充斥著科技感的社會中，重新串連起走春拜年、相聚言歡的美好互動！

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