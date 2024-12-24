100克火腿過期1個月 高雄「17西班牙料理」挨罰6萬元

多元文化的特色美食餐點常是民眾用餐首選，衛福部食藥署今公布特色美食餐飲業稽查專案查核結果，其中位於高雄市的食品業者「EATCHIC 17西班牙料理」，被查獲貯存一包過期的100克重「艾波索索蘭諾火腿-切片」，挨罰6萬元。

食藥署與地方政府衛生局啟動「113年特色美食餐飲業稽查專案」，並稽查相關餐飲業者，包括查核食品業者登錄、產品責任險、環境及人員衛生等共223家，經稽查有部分業者，不符合食品良好衛生規範（GHP）準則，但要求業者限期改正後均已複查合格。另，抽驗相關食材及餐點共337件檢驗動物用藥殘留、農藥多重殘留或食品中微生物衛生標準等，均符合規定。

食藥署中區管理中心主任陳姿伶說，位於高雄市的食品業者「EATCHIC 17西班牙料理」，地方稽查人員9月20日到店時，發現一包100克重的「艾波索索蘭諾火腿-切片」，包裝上的日期為8月19日，已過期1個月，因此被高雄市政府衛生局依違反食安法，裁處6萬元。

另外，陳姿伶表示，位於台北市的食品業者「猓玀苑」，地方稽查人員9月12日到店時，發現未投保產品責任險，因此被台北市政府衛生局依違反食安法，裁處3萬元。

食藥署呼籲，業者應遵守食安法相關規定並落實自主管理，若經查獲不符合GHP準則且複查不合格者，或查獲儲存逾期食品原料，可依食安法處6萬元以上、2億元以下罰鍰。