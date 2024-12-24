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進口螃蟹驗出「重金屬鎘超標」！欣葉回應：直接銷毀

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
欣葉國際餐飲股份有限公司從美國輸入的「冷凍北黃道蟹」，檢出重金屬鎘超標，不合格的20公斤品項在邊境依規定退運或銷毀。圖／食藥署邊境檢驗不符合食品資訊查詢網站提供
欣葉國際餐飲股份有限公司從美國輸入的「冷凍北黃道蟹」，檢出重金屬鎘超標，不合格的20公斤品項在邊境依規定退運或銷毀。圖／食藥署邊境檢驗不符合食品資訊查詢網站提供

食藥署於12月24日公布邊境檢驗不合格產品資訊，其中「欣葉國際餐飲」從美國輸入的「冷凍北黃道蟹」（FROZEN JONAH CRAB）檢出重金屬鎘每公斤含0.9毫克。對此，欣葉也發布公告，表示產品已經直接銷毀，敬請消費者放心。

據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於甲殼類的可食肌肉，包括附肢肌肉限量為每公斤含0.5毫克。此次不合格產品「冷凍北黃道蟹」製造商或國外負責廠商為美國的SUNRISE FOOD INC，不合格的品項，總計20公斤，依規定退運或銷毀，並提升對進口商欣葉國際餐飲股份有限公司的抽驗比例至20%至50%。

針對檢驗結果，欣葉發布聲明，表示此批貨屬海外公司業務開發主動提供之樣品，本公司於12月3日得知檢驗不符後，隔日12月4日便回覆同意直接銷毀，並負擔一切費用，並未購入或使用該批產品。欣葉遵守法規、重視食品安全及消費者權益，提供安心的用餐環境，敬請消費者放心。

食藥署最新公布的超過20項不合格產品，共包括中國大陸出口的「冷凍青花菜」、「白蘿蔔」、「辣椒」、「冷凍梨片」、「南瓜子仁」、「蒟蒻粉」、「鮮甜椒」；秘魯出口的「鮮藍莓」；泰國出口的「檸檬葉」；日本出口的「鮮金柑」、「新鮮草莓」；韓國出口的「醬油」、「黃燈籠辣椒粉」；斯里蘭卡出口的「薄荷葉茶」；智利出口的「鳳尾菜」、「鮮紅櫻桃」；美國出口的「冷凍北黃道蟹」；巴基斯坦出口的「鹽」、「燈籠椒」；印尼出口的「香蕉片」、「冷凍丁香魚」；越南出口「薑黃粉」。其中鋐澄貿易有限公司從越南輸入的「薑黃粉」，被檢出含有不得檢出的「蘇丹色素四號」；從韓國輸入的「黃燈籠辣椒粉」，檢出檢出殘留農藥氟尼胺0.1ppm、因得克0.8ppm、撲克拉0.31ppm、得克利1.3ppm。

消費者 美國 食藥署

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