波波牙醫考試門檻遭質疑 邱泰源：20年來最嚴格
本土小牙醫聯盟今天質疑衛福部修改醫師法施行細則放水，總統賴清德11月承諾把關波波牙醫考試門檻跳票。衛福部長邱泰源澄清，這是20年以來最嚴格的規定，共識就是「關門」。
「波波醫師」是民國106年後赴東中歐唸書的醫師、牙醫學歷生，牙醫團體今天與時代力量主席王婉諭舉行記者會指出，衛福部修改醫師法施行細則，放寬國外學歷「波波」參加醫師國考資格，考選部上個月已通過首批新制資格審查波波。
面對本土學歷牙醫質疑賴總統11月13日承諾新的醫師法細則會更嚴謹、提高波波醫師國考門檻，如今已跳票。衛福部長邱泰源今天出席記者會，會前接受媒體聯訪時回應，2年前的「醫師法」修法共識就是要「關門」，這次細則是完全落實，將相關規定推高到法律位階。
「我想這是20年以來最嚴格的一個規定」，邱泰源說，衛福部把這樣的嚴格規定交給考選部，由考選部審查會負責，審查制度行之有年，相信整個過程應該都是非常嚴格，如果各界發現執行有狀況樂於展開對話。
衛福部今年2月預告的施行細則草案，國外學歷不予採認的項目有9項，分別為函授方式取得、遠距教學、研習班取得的修課證明、僅以論文著作取得博士學位、名譽學位、非使用中文國家但用中文授課、未經教育部核定在國內設專班、沒有提供包含實習的醫學訓練課程、不具當地醫師應考資格等。
由於草案公布後收到各界意見，衛生福利部11月25日公告的施行細則中，再增加2項國外學歷不予採認情形，分別是「沒有對外公開招生及公開考試、甄審、推薦或其他相當方式入學」及「該國對我國醫學學歷沒有對等承認」者，自發布日施行。
台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事姚欣宜說，這次新修正的醫師法施行細則，主要學歷審查放寬爭議，在於原本波波必須畢業於台灣的教育部認定大學，現在改成只要對方政府團體認可，就好比進口農產品，只要對方製造商說合格就合格，政府完全放棄把關的責任。
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