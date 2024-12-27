回收舊眼鏡，環保愛地球！寶島眼鏡超值好康「配一付送一付」超吸睛

撰文／ 黎允之

回收舊眼鏡，一起環保愛地球！寶島眼鏡啟動「舊鏡回收換新潮」，消費者帶著任何品牌舊眼鏡來到門市，選購FORECO環保系列商品，就能獲得「配一付、送一付」超值好康，為日常造型穿搭增添多樣變化，回收的舊眼鏡也可再利用或化為資源，讓眼鏡舊換新變得更有意義！

消費者帶著任何品牌舊眼鏡到寶島門市，可舊鏡回收換新潮「配一付、送一付」。 圖／黃行彬 攝影
消費者帶著任何品牌舊眼鏡到寶島門市，可舊鏡回收換新潮「配一付、送一付」。 圖／黃行彬 攝影

呼應全球綠色浪潮，眼鏡也要注入「環保、永續、時尚」DNA！寶島眼鏡聚焦於此，推出FORECO系列，透過不同材質、多彩選擇，讓戴眼鏡不只有型、也很有態度！FORECO系列有使用蓖麻種子、環保材質製成的鏡框，也有使用可回收不銹鋼材質和鈦金屬製作的多彩鏡框，多元選擇適合不同的臉型及配戴習慣，帶給你煥然一新的自己！

寶島眼鏡以「環保、永續、時尚」為主題， 推出FORECO系列。 圖／黃行彬 攝影
寶島眼鏡以「環保、永續、時尚」為主題， 推出FORECO系列。 圖／黃行彬 攝影

眼鏡不只是輔助視力、看得清楚的重要工具，也是Z世代不可或缺的時尚配件。回應大眾的需求，寶島眼鏡自即日起限時推出「舊鏡回收換新潮，配一付、送一付」活動，讓消費者舊換新不浪費，還可用優惠的價格，一次獲得兩付眼鏡。知性或俏皮、復古或潮流你隨心情變換不同的造型風格！FORECO環保系列商品「配一付、送一付」，配到好只要2480元起，讓品牌鐵粉大呼：「也太超值！」、「立馬排進行事曆，大好機會不能錯過！」

FORECO環保系列商品「配一付、送一付」，消費者可搭配不同造型風格來變換。 圖／黃行彬 攝影
FORECO環保系列商品「配一付、送一付」，消費者可搭配不同造型風格來變換。 圖／黃行彬 攝影

一支眼鏡的組成，包含許多不同的零件材質，使得廢棄眼鏡拆解、回收流程，變得更加繁瑣和困難。在台灣，很少廠商願意做，因為需要投入大量人力、不敷成本，而寶島眼鏡秉持社會責任與愛護環境的使命感，發起「舊鏡回收換新潮」，蒐集用不到的舊眼鏡，將可再利用的部分作為再生原料，不可再利用、可燃燒的部分則用於發電。使用環保材質製成的眼鏡，許多人都可能有個擔心，認為回收材質可能會有耐用度不佳的疑慮，FORECO系列膠框使用G850材質通過 ISO 527-1/-2測試，不只愛地球，也很耐用，能延長眼鏡的生命週期，珍惜資源還能省荷包！期望消費者共襄盛舉，大家一起做，攜手共創更具永續價值的未來！

FORECO環保系列以PPSU/蓖麻種子環保材質製成。 圖／黃行彬 攝影
FORECO環保系列以PPSU/蓖麻種子環保材質製成。 圖／黃行彬 攝影

寶島眼鏡「舊鏡回收換新潮」自12/27至2025/3/31，消費者帶著舊鏡框來配鏡，配任一付FORECO系列即可再獲得一支FORECO環保材質鏡框，配1付送1付，配到好只要2480元起。舊鏡框不限任何品牌，贈送限本人，不限相同度數。眼鏡族快把握機會，你對地球好，寶島眼鏡對你好！

更多資訊請參閱>>https://bit.ly/3VJWIUk

舊眼鏡回收不限任何品牌，活動只到2025年3月31日。 圖／寶島眼鏡 提供
舊眼鏡回收不限任何品牌，活動只到2025年3月31日。 圖／寶島眼鏡 提供

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