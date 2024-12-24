快訊

齊秦肺癌晚期消息瘋傳！妻秒打臉「我怎麼不知道」：求求各位別咒了

17歲女工讀疑遭麥當勞主管性侵走絕路 勞動局出手了！

僅獲民眾黨8票…劉靜怡親發聲！被問若寫回憶錄回「要從老柯寫起嗎」

國道計程收費滿10年 eTag銀行自動儲值比例勝過超商

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「eTag停車扣繳」用戶無須操作智慧車柱即可自動代扣全台路邊停車費。圖／遠通電收提供
「eTag停車扣繳」用戶無須操作智慧車柱即可自動代扣全台路邊停車費。圖／遠通電收提供

國道計程收費屆滿10周年，遠通電收委託德明財經科技大學進行調查，結果顯示eTag用戶整體滿意度高達97%，調查也發現，「查詢」及「儲值」服務最受好評，滿意度分別達98.3%與97.2%；分析通行費儲值通路，有44.3%的eTag用戶使用「銀行自動儲值」，領先「超商」的42.3%，是用路人最青睞的儲值方式。

遠通電收表示，為降低用路人因補繳或逾期繳費、甚至受罰所帶來的不便，持續推出創新服務，包括「通行費、停車費累兌點數」、「全台eTag路邊停車扣繳」及「ETC企業客戶全台路邊停車費統一代繳」等，鼓勵用路人及企業客戶申辦eTag並啟用自動儲值功能。

遠通電收指出，「eTag停車扣繳」響應各縣市積極推動無人力、無紙化智慧停車，用戶於全台路邊停車不用理會停車單、不須透過智慧停車柱查詢繳費，就能自動代扣路邊停車費，真正實現「停完即走」的便捷體驗；另針對企業客戶推出「ETC企業客戶全台路邊停車費統一代繳服務」，於平台填寫公務車車號，系統將自動扣繳全台路邊停車費。

根據遠通統計，ETC客服專線中超過6成進線需求為eTag異動服務。遠通創新導入Line@文字客服，自助完成eTag異動、退費及資料修改。此外，客服專線也引入AI語音異動機器人，透過語音對話即可辦理異動業務。

遠通電收也說，在高公局督促下，持續更新設備並導入數位科技優化系統。如因應劇烈天候挑戰，於11個ETC收費站點設置微型氣象站，結合AI模型預測天氣，協助維運團隊高效派工與查修；運用AI精進eTag偵測與車牌辨識技術，提升收費準確性。

eTag 停車費 客戶

延伸閱讀

國道計程收費滿10年 通行費儲值通路銀行領先超商

前陣子香港車手 現在換馬來西亞…彰警再逮一馬國車手送辦

彰化員林警又逮馬來西亞詐騙車手 12月第2起

U幣轉悠遊卡儲值設限挨批擾民 北市：調高額度

相關新聞

合資買威力彩中6.3億頭獎 2人沒合資證明得繳4千萬贈與稅

10月28日在台南萬客氣彩券開出的6.3億元威力彩頭獎，是兩位同事合資幸運中大獎，兩位幸運兒是餐飲業員工，但因為合資沒有...

欣葉進口螃蟹「重金屬鎘」超標 越南薑黃粉又見蘇丹紅

年節將近，欣葉國際餐飲股份有限公司從美國輸入的螃蟹，食藥署於邊境檢出重金屬鎘含量超標，報關約20公斤，食藥署已退運銷毀；...

研究：流感疫苗對長者重症保護力達7成5 死亡保護6成6

流感預估本周進入流行期，衛福部疾管署新興傳染病整備組防疫醫師鄒宗珮表示，疾管署與中研院合作，於前一個流感季針對65歲以上...

老婆小兒子犧牲打 中獎人與大兒子結合夢境拿3.5億威力彩頭獎

今年6月在中壢中原大學附近開出威力彩高達3.52億元大獎，這是一個一家合作的中獎人故事。幸運的中獎人夢到數字，大兒子夢到...

大雨特報新增基隆北海岸 「7縣市」注意瞬間雨勢

南方水氣北移，中央氣象署發布大雨特報，基隆北海岸及南投、高雄、東半部山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方...

流感將達流行期 就診數恐破十萬…40多歲女就醫當日死亡

本周流感進入流行期，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，上周類流感就診人次達9萬4882人次，比前一周增加17%，本周上看10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。