國道計程收費滿10年 eTag銀行自動儲值比例勝過超商

國道計程收費屆滿10周年，遠通電收委託德明財經科技大學進行調查，結果顯示eTag用戶整體滿意度高達97%，調查也發現，「查詢」及「儲值」服務最受好評，滿意度分別達98.3%與97.2%；分析通行費儲值通路，有44.3%的eTag用戶使用「銀行自動儲值」，領先「超商」的42.3%，是用路人最青睞的儲值方式。

遠通電收表示，為降低用路人因補繳或逾期繳費、甚至受罰所帶來的不便，持續推出創新服務，包括「通行費、停車費累兌點數」、「全台eTag路邊停車扣繳」及「ETC企業客戶全台路邊停車費統一代繳」等，鼓勵用路人及企業客戶申辦eTag並啟用自動儲值功能。

遠通電收指出，「eTag停車扣繳」響應各縣市積極推動無人力、無紙化智慧停車，用戶於全台路邊停車不用理會停車單、不須透過智慧停車柱查詢繳費，就能自動代扣路邊停車費，真正實現「停完即走」的便捷體驗；另針對企業客戶推出「ETC企業客戶全台路邊停車費統一代繳服務」，於平台填寫公務車車號，系統將自動扣繳全台路邊停車費。

根據遠通統計，ETC客服專線中超過6成進線需求為eTag異動服務。遠通創新導入Line@文字客服，自助完成eTag異動、退費及資料修改。此外，客服專線也引入AI語音異動機器人，透過語音對話即可辦理異動業務。

遠通電收也說，在高公局督促下，持續更新設備並導入數位科技優化系統。如因應劇烈天候挑戰，於11個ETC收費站點設置微型氣象站，結合AI模型預測天氣，協助維運團隊高效派工與查修；運用AI精進eTag偵測與車牌辨識技術，提升收費準確性。