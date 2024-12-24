「有條件式線上申換護照」 外交部：明年元旦正式上路

為達到「簡政便民」目標，外交部24日指出，「有條件式線上申換護照」措施自明年1月1日起正式實施「有條件式線上申換護照」措施，並取消試辦期間對每日申辦人數的限制。

外交部指出，「有條件式線上申換護照」措施自今 (2024) 年9月3日起開始試辦，凡符合條件者在家就能申請換發護照，自試辦日起，外交部即持續檢視本措施運作情況，據以滾動調整相關作業規定，並自今年11月5日起放寬適用對象的條件及縮短作業時間，歷經約4個月的試辦，民眾普遍回饋良好，故自明年元旦起正式實施。

「有條件式線上申換護照」措施適用對象的條件為：1、在台設有戶籍的成年人；2、護照已經逾期；3、護照資料頁記載事項不需要變更。至於護照未過期（包括效期不足1年者）、需變更護照個人資料如中、外文姓（別）名、或需辦理護照加（移）簽僑居的民眾，則仍請採親辦或委任代辦的方式臨櫃申換護照。

外交部說，符合條件的民眾可以使用「自然人憑證」在外交部領事事務局「有條件式線上申換護照系統」網頁（https://epass.boca.gov.tw）線上申換護照，並使用信用卡完成線上繳費，等待10個工作天後，本人即可攜帶收據及國民身分證親至指定的外交部領事事務局或外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處領取新護照，歡迎符合條件的民眾多加利用。

未來外交部仍將在不影響護照製發安全的前提下，持續研議放寬適用對象的條件，以期能使更多民眾受惠。