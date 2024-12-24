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合資買威力彩中6.3億頭獎 2人沒合資證明得繳4千萬贈與稅

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
合資中6.3億元威力彩頭獎，但沒有合資證明得繳4千萬元贈與稅。本報資料照片
合資中6.3億元威力彩頭獎，但沒有合資證明得繳4千萬元贈與稅。本報資料照片

10月28日在台南萬客氣彩券開出的6.3億元威力彩頭獎，是兩位同事合資幸運中大獎，兩位幸運兒是餐飲業員工，但因為合資沒有合資證明，除了繳20％的所得稅之外，還得繳一筆贈與稅約4千萬元。

即使多繳贈與稅，也不影響兩位幸運中獎人捐款做公益，當下各捐1800萬元給中國信託慈善基金會統籌運用，各50萬元給這一屆的點燃生命之火，因為其中一位幸運中獎人的家族有親人受到政府社福機構的照顧，很想回饋社會。

被合資的中獎人很有偏財運，公司尾牙連續5年都抽中大獎，同事很想沾沾好運氣，因此力邀尾牙常勝軍合資，兩人各出資300元及200元，扣掉所得稅20％及贈與稅後，被合資人分到2.79億元，合資人分到1.86億元。

偏財運 同事 威力彩 尾牙 贈與稅

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