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研究：流感疫苗對長者重症保護力達7成5 死亡保護6成6
流感預估本周進入流行期，衛福部疾管署新興傳染病整備組防疫醫師鄒宗珮表示，疾管署與中研院合作，於前一個流感季針對65歲以上族群發現，接種流感疫苗對重症的保護力高達75%，全死因死亡的保護力也有66%。隨氣溫驟降，呼吸道病毒將更活躍，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應盡速完成流感疫苗接種。
疾病管制署與中央研究院統計科學研究所團隊合作，針對2023至20224流感季流感疫苗對65歲以上成人族群研究。鄒宗珮說，資料分析2023年10月2日至2024年2月15日期間，接種疫苗對於實驗室確診流感就醫、併發重症及死亡的保護力。
鄒宗珮指出，上個流感季的流感疫苗對於預防65歲以上長者因實驗室確診流感就醫及併發重症的保護力，分別為33.5%及75.1%，30天內全死因死亡保護力則可達65.7%。
至於今年的流感季自今年10月1日起截至12月23日，累計350例流感併發重症病例，另死亡病例累積75例，死亡數為近十個流感季最高；確定病例及死亡病例均有9成以上未接種本季流感疫苗。
疾管署發言人曾淑慧表示，截至12月23日止，公費流感疫苗接種數約570萬人次，低於去年同期的625萬人次；全國65歲以上長者流感疫苗接種率為43.9%，較去年同期低，減少8.2%；學齡前幼兒則為62.2%。本土資料已明確顯示流感疫苗的保護力，未接種疫苗將使長者暴露於不必要的健康風險，呼籲民眾盡速接種。
疾管署提醒，隨著時序入冬，已進入呼吸道病毒活躍時期，加以年末聖誕跨年、探親旅遊等活動頻繁，疾病傳播風險上升，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應盡速完成流感疫苗接種，以及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。
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