欣葉進口螃蟹「重金屬鎘」超標 越南薑黃粉又見蘇丹紅

年節將近，欣葉國際餐飲股份有限公司從美國輸入的螃蟹，食藥署於邊境檢出重金屬鎘含量超標，報關約20公斤，食藥署已退運銷毀；鋐澄貿易有限公司自越南輸入的「薑黃粉」，被檢出含有不得檢出的蘇丹色素四號，食藥署除了加強對該業者的邊境抽驗，避免蘇丹紅流入台灣，自12月12日起，針對會使用到辣椒粉的35種調味料，啟動為期一年的「監視查驗」。

食藥署今天公布邊境檢驗不合格產品資訊，食藥署副署長林金富說，業者從美國輸入的「冷凍北黃道蟹」（FROZEN JONAH CRAB）檢出重金屬鎘每公斤含0.9毫克。

據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於甲殼類的可食肌肉，包括附肢肌肉限量為每公斤含0.5毫克，製造商或國外負責廠商為美國的SUNRISE FOOD INC，不合格的品項，總計20公斤，依規定退運或銷毀，並提升對進口商欣葉國際餐飲股份有限公司的抽驗比例至20%至50%。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海說，近年可能因為自然環境受到汙染，導致愈來愈多重金屬被發現存在於海產類，尤其是貝類、甲殼類，其中鎘已被世界衛生組織下轄的國際癌症研究機構（IARC）列為一級致癌物。人體攝取後，約有6%的鎘會被腸胃道吸收，長期之下會對骨頭、腎臟、攝護腺等部位造成危害，日本知名的「痛痛病」，就是因為攝取到重金屬鎘之後，導致骨質疏鬆症的例子，另外香菸中也含有鎘，因此，吸菸者血液中的鎘濃度較一般人高。

邊境不合格的產品還有鋐澄貿易有限公司從越南輸入的「薑黃粉」，被檢出含有不得檢出的「蘇丹色素四號」，違規製造廠、國外負責廠商為VIANCO JOINT VENTURE ENTERPRISE LTD，品牌名則是VIANCO。

林金富表示，該批薑黃粉的不合格重量為120公斤，由於全球皆規定不得在食品中添加蘇丹色素，因此120公斤直接於邊境銷毀，不得退運；因蘇丹色素多被發現添加在辣椒粉中，食藥署於12月12日起，針對35種會添加到辣椒粉的調味料，採取監視查驗，即採取100％抽驗，合格才能輸入。

其餘的違規產品還有，從韓國輸入的「黃燈籠辣椒粉」，檢出檢出殘留農藥氟尼胺0.1ppm、因得克0.8ppm、撲克拉0.31ppm、得克利1.3ppm。據「農藥殘留容許量標準」，農藥氟尼胺、撲克拉定量極限皆0.05ppm，因得克容許量為0.3ppm，得克利容許量為1.0ppm。製造廠或國外負責廠商為NATURALENDO TECH CO., LTD，不合格的20公斤品項在邊境依規定退運或銷毀，並將針對進口商利統股份有限公司，從加強抽批查驗調整為逐批查驗。

食藥署最新公布的超過20項不合格產品，為中國大陸出口的「冷凍青花菜」、「白蘿蔔」、「辣椒」、「冷凍梨片」、「南瓜子仁」、「蒟蒻粉」、「鮮甜椒」；秘魯出口的「鮮藍莓」；泰國出口的「檸檬葉」；日本出口的「鮮金柑」、「新鮮草莓」；韓國出口的「醬油」、「黃燈籠辣椒粉」；斯里蘭卡出口的「薄荷葉茶」；智利出口的「鳳尾菜」、「鮮紅櫻桃」；美國出口的「冷凍北黃道蟹」；巴基斯坦出口的「鹽」、「燈籠椒」；印尼出口的「香蕉片」、「冷凍丁香魚」；越南出口「薑黃粉」。

● 食安小辭典：監視查驗

監視查驗與100%逐批查驗，都針對高風險食品採取100%抽驗。

進口食品業者食品入關時，會依照不同風險等級，抽驗食品批數；主要分為「逐批查驗」與「抽批查驗」，逐批查驗是指，申請查驗的每批次產品需連抽五批，達到「連續5批、總重為調整前3倍」才會調降為加強抽批；抽批查驗分為一般抽批（抽驗率為2%到10％）、加強抽批（抽驗率20％到50％）。

監視查驗為採抽批查驗的業者在加強抽批後，仍有違規，因此採取「監視查驗」，其強度等同逐批查驗，但會訂定監視期間，在期間內不論合格與否，均採逐批查驗，不會調降查驗強度。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康