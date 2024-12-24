流感將達流行期 就診數恐破十萬…40多歲女就醫當日死亡

本周流感進入流行期，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，上周類流感就診人次達9萬4882人次，比前一周增加17%，本周上看10萬人次；類流感急診就診占比達10.8%，接近流行閾值11%。流感疫情上升，本周推估進入流行期，並在明年農曆年前後達到疫情高峰。

國內上周增23例流感併發重症病例，還有6例死亡。防疫醫師林詠青表示，重症案例中，一名南部30多歲男性，有慢性腎臟病史，未接種本季流感疫苗，12月中旬曾去日本、香港，返台2天前發燒、喉嚨痛、流鼻水、咳嗽有痰、呼吸困難，返台當天即到急診就醫，發現血氧偏低，感染H1N1流感併發肺炎、呼吸衰竭，收住加護病房給予抗生素、抗病毒藥劑，目前住院近一周。

死亡個案中，最年輕死亡個案為40多歲女性，林詠青說，該個案有高血壓、甲狀腺疾病等病史，12月中旬曾因為泌尿道結石到急診，4天後再度因為發燒、呼吸困難等症狀到急診，發現有低血氧、肺炎等，為感染H1N1流感，給予抗病毒藥物後，病況變化快速，急診就醫當天就死亡，死因為甲狀腺風暴導致急性心肺衰竭、敗血症。

本流感季自今年10月1日起截至12月23日累計350例，年齡層以65歲以上長者為多（占57%)，另死亡病例累積75例，死亡數為近十個流感季最高。

曾淑慧指出，流感預計在春節前後達到高峰，但是因為前一周上升幅度較為明顯，還需要預估一至兩周的時間才可以預估高峰就診人數。

在新冠肺炎部分，上周新增13例新冠併發重症本土病例，與前一周10例相當。自今年9月1日起截至12月23日，新冠併發重症本土病例累計411例，其中92例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多。截至12月23日止，新冠疫苗接種數仍持續高於去年，已累計接種172.4萬人次，為去年同期（69.4萬）約2.5倍。