知名餐飲業美國蟹違規 重金屬含量超標退運銷毀

食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，旗下有日本料理、台菜與鍋物的欣葉國際餐飲公司被發現美國進口的冷凍北黃道蟹不合規定，重金屬含量超標，全數退運或銷毀，未進入市場。

衛生福利部食品藥物管理署例行公布最新邊境檢驗不合格名單，共有23項檢驗不合格產品，如中國大陸白蘿蔔、秘魯鮮藍莓、泰國檸檬葉、日本新鮮草莓、韓國黃燈籠辣椒粉、巴基斯坦鹽等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

欣葉國際餐飲股份有限公司就在這次邊境檢驗不合格名單當中，食藥署副署長林金富今天向媒體說明，這批從美國進口的「冷凍北黃道蟹（FROZEN JONAHCRAB）」，檢出重金屬鎘0.9 mg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定，鎘於甲殼類可食肌肉限量為0.5 mg/kg。

林金富說，這批美國冷凍北黃道蟹共計20公斤，將在邊境全數退運或銷毀。這是欣葉國際餐飲公司過去半年內首度在邊境被發現輸入的美國冷凍北黃道蟹不合格，將從抽驗率為2%至10%的一般抽批查驗，提升至抽驗率為20%至50%的加強抽批查驗。

另外，薑黃粉再驗出蘇丹色素四號，這次是從越南進口，進口商為鋐澄貿易有限公司，共計120公斤全數在邊境銷毀，不得退運。林金富說，針對越南輸入的薑黃粉，食藥署維持監視查驗，100%抽驗蘇丹色素與農業殘留，全數合格才可進入台灣。

據食藥署統計，過去半年內在邊境受理越南報驗的薑黃粉，抽驗批數為6批，檢驗不合格批數為1批，不合格率為16.7%，不合格原因是檢出蘇丹色素違規。林金富說，從民國113年12月12日至114年12月11日止，針對越南報驗的薑黃粉在邊境採監視查驗。