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機車改裝排氣管 114年元旦起需變更登記

中央社／ 台北24日電

交通部公路局今天說，明年元旦起民眾機車更換非原廠（改裝）排氣管，應使用經環境部噪音管制認證、且能對應機車型式的排氣管，並至監理機關檢驗合格辦理變更登記。

交通部公路局今天發布新聞稿表示，配合環境部推動排氣管噪音認證從源頭管理，已修正發布道路交通安全規則附件15，機車更換非原型式排氣管，應使用經環境部噪音管制認證且能對應機車型式排氣管，且自114年1月1日起，列為變更登記檢驗項目。

公路局指出，環境部建置「環境部替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」（https://noisecar.moenv.gov.tw/），公布符合噪音管制標準替換用非原廠排氣管，提供民眾選用依據。

公路局提醒，車輛有變更設變需求，應依道路交通安全規則規定辦理，勿擅自改裝車輛設備，未完成排氣管變更登記者，將依道路交通管理處罰條例處新台幣900至1800元罰鍰。

交通部 噪音 機車族 環境部

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