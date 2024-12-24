老婆小兒子犧牲打 中獎人與大兒子結合夢境拿3.5億威力彩頭獎

今年6月在中壢中原大學附近開出威力彩高達3.52億元大獎，這是一個一家合作的中獎人故事。幸運的中獎人夢到數字，大兒子夢到三色貓的紅包袋，老婆跟小兒子先自選號碼各投注一注，刪除老婆跟小兒子的自選號後，再跟自己夢到的3個號碼做成5個組合，投注5注，結果幸運中3.5億元的威力彩頭獎。

這名幸運中獎人家住中壢，夢到3個數字後，就以刪去法，刪掉沒有偏財運的老婆及小兒子鍾意的號碼，而且先投注買下2張威力彩，而且買彩券的錢，還是老婆跟小兒子自己付錢。

中獎人先刪掉可能不會中的號碼後，再跟自己夢到的3個號碼，組合成5個投注組合，中獎人的大兒子同一天晚上，也夢到有三色貓的彩券行紅包袋，中獎人的大兒子非認真地騎著機車，走遍中壢市大街小巷找了一個下午，尋找有三色貓紅包袋的彩券行，果然在中原大學附近找到金沙彩券行的小紅包袋，就夢境極為類似，下注後果然喜中頭彩。

3.5億元的獎金運用，中獎人說，他想買房地產，至於捐款，他還要再想想。