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15歲少年腹脹持續數月、體力下滑 無家族病史竟罹大腸癌4期

中央社／ 苗栗縣24日電
示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

苗栗縣一名15歲少年數月來持續腹脹、體力下滑，近日因腹脹不適前往醫院掛急診，竟查出罹患大腸癌第4期，且癌細胞已擴散，僅能先以化學治療。

苗栗縣大千綜合醫院今天表示，近年來因飲食及生活習慣改變，大腸癌有年輕化的趨勢，這名少年年僅15歲，經詢問作息、飲食習慣，並無特別偏好高油脂食物，且熱愛運動，又無家族病史，確診罹癌令家屬、醫師十分詫異。

大千醫院外科部主任馮啟彥指出，少年腹脹不適、身體虛弱已持續數月，原本熱愛運動也因體力下滑而放棄，到院急診時，初步檢查有嚴重貧血及大量腹水現象，抽血檢驗癌症指數CEA竟高達16（正常值小於5）。

院方進一步安排少年進行電腦斷層穿刺及大腸鏡切片後，赫然發現竟是大腸癌第4期，且癌細胞已在腹腔內擴散，無法以手術一次完整切除乾淨，因此只能先以化學治療為主。

馮啟彥說，大腸癌初期的症狀不明顯，容易與其他健康問題混淆，一定要注意身體出現的相關徵兆，包括血便、排便習慣改變、不明原因腹痛、疲勞感、體重無故減輕等。

醫師解釋，如果便祕、腹瀉、排便頻率改變或大便形狀變細等，都可能是腫瘤影響腸道導致的結果；持續的腹部不適，特別是伴隨排氣困難，可能是腫瘤造成腸阻塞的徵兆。另外，若有充足休息，仍然感到疲憊，則可能是因癌細胞消耗身體能量或失血引起。

醫師提醒，若在6個月內體重無故減輕5公斤以上，就需要提高警覺；其他像是腹部腫塊、貧血、排便後仍有便意等，都是可疑症狀，如有出現相關情況，無論年紀大小，都要及早到醫院進行詳細檢查，才能早期發現、早期治療。

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