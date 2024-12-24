立院今擬排審巴氏量表免評 勞團婦團聲明：移工應納長照體系

立法院今擬審查「就業服務法」第46條修正案，開放80歲以上免評巴氏量表即可申請外籍家庭看護工。婦女新知基金會、台灣國際勞工協會（TIWA）、桃園市家庭看護工職業工會等團體今聯合聲明呼籲勿朝野立委勿通過修法。團體指出，目前家庭看護工聘雇制度缺乏完善後援，以擴大「家庭聘僱移工制度」回應長照需求是侵害人權、性別歧視的作法，長照需求者、家屬也無法真正安心，唯有將移工納入公共長照體系，才能兼顧照顧品質與人權保障。

團體聲明批評，台灣聘僱家庭看護移工的制度，是被國際認證的奴工制度，立法院若通過就業服務法第46條修法，只是以擴大奴工市場、侵害人權的制度，來解決台灣的長照，又看護移工99%是女性，此一修法也是明確的性別歧視。

聲明表示，政府長期漠視長照需求者的聲音，最需要協助的重度障礙者、經濟貧困者都被排除在設計不良的制度之外，造成長照悲劇不斷，若要完善回應長照需求，就不應將所有照顧壓力集中在一、兩人或個別家庭身上，應有來自政府與社會的完整後援、支援及協助機制，但目前家庭看護移工聘僱制度缺乏完備的後援機制，長照需求者與家屬無法真正安心。

聲明強調，這次若大幅放寬家庭聘僱移工資格不但是人權毒藥，更加固化一對一家戶聘僱機制，更非解決照顧需求的萬靈丹，呼籲各黨團積極監督長照政策改革，提出兼顧照顧品質與人權保障的方向，確保民眾長照需求不漏接。

此外，團體指出，目前約9.3萬多名本國籍照顧服務員從事居家服務，服務將近36萬民眾，平均照顧比為1比3.87；家庭看護移工的照顧比則是1比1，若現在的21.5萬名家庭看護移工納入公共照顧體系，儘管短期內成本可能增加，但長期來看服務量能也會倍數增長，是值得研究、精算並嘗試之政策改革方向。

聲明也呼籲，勞動部主責的「移工多元陪伴試辦計畫」應暫緩上路，各黨團應監督衛福部、勞動部共同投注資源研擬新版試辦計畫，包括淘汰過時的巴氏量表、重新制定適合的評估量表；邀集服務提供者、使用者與移工團體代表開會討論，廣納社會意見；以「滿足多元需求、費用可負擔的長照制度」為目標，採直聘管道、在本外勞同工同酬的條件下提供公共長照服務。