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年末腸病毒還在流行期 疾管署提醒「1玩具」需注意要常洗

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疫情中心副主任李佳琳說明腸病毒就診人次變動。記者李青縈／攝影
疫情中心副主任李佳琳說明腸病毒就診人次變動。記者李青縈／攝影

年末腸病毒還在流行期，疾管署發言人曾淑慧表示，雖然門急診就診人次已經下降，但仍處在流行期。她提醒，隨著年末將至，民眾參加年末歡慶、親友相聚等活動機會增加，腸病毒容易在人口密集且互動密切的場所傳播，應該落實手部衛生勤洗手。

疫情中心副主任李佳琳指出，上周門急診就診人次1萬5843人次，較前一周的1萬7783人次，下降10.9%，疫情呈下降趨勢，仍處流行期。近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A16型為多，其次為克沙奇A6型及克沙奇A2型，社區仍持續具其他腸病毒型別活動。

今年累計8例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型3例、克沙奇A10型2例，克沙奇A16型、克沙奇B3型及克沙奇 B4型各1例，其中6例為未滿1歲幼童，籲請民眾留意孩童腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，腸病毒流行期間，家長及教托育人員等幼兒照顧者，應注意居家及學習環境的清消與通風，時常清洗、消毒幼兒常接觸的物品及玩具，尤其是帶毛玩具，並保持手部衛生、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期間減少出入公共場所。

家中幼童如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他嬰幼兒接觸，以防將病毒傳染給其他嬰幼兒，造成交叉感染。大人外出返家則務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，亦應以肥皂正確洗手，以降低病毒傳播風險，保護孩童健康。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

嬰兒 疫情 疾管署 腸病毒

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