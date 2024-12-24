月入12萬不夠花 他曝支出「1開銷」網搖頭：放棄它

月入12萬單身仍透支？一名網友在Dcard發布貼文表示，自己月底薪12萬，但經過計算，每個月居然還透支一萬五多，明明單身又沒養寵物，感嘆不曉得月薪五萬以下的人怎麼活的，他曝光自己每個月的支出後網友傻眼回覆「車子也花太多錢了」。

原PO目前租屋在竹北，扶養爸爸，一個月的開支包括所得稅28000、預售屋繳款50000、房租6000、生活費12000、電話費500、娛樂開銷2000，還有保險2500，乍看之下沒有特別誇張。

然而車子的花費卻相當驚人，光是車子的費用就包含車貸25000、油錢1000、車子保養2000、車險3500、停車費3200，零零總總加起來一個月要花13萬多，不僅沒辦法存錢還透支。

貼文下網友紛紛回覆「你已經花了1/3的錢在車子了」、「車加房賣了，預算就出來了」、「車子買20萬內中古車就好，本身是負資產，隨時在跟錢包要錢」、「車子一個月只要加1000，好奇是不是沒啥用到車子啊」、「建議車賣掉，改搭計程車或uber，算下來真的可以省下超多」、「不會理財比不會賺錢還更可憐，不會理財賺再多都沒用」。

不過也有網友懷疑貼文的真實性「我是覺得房租跟車貸的比重有夠詭異」、「5萬不買車房的話，用你的開銷模式都還有剩，你這比較像反串，賺這麼多還不會算嗎」、「你所得稅繳33萬還存不到錢？」