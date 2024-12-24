觀光署：星級旅館若未達永續要求 不排除掉星

配合環境部旅宿業減塑措施，交通部觀光署表示，今年5月已修正星級旅館評鑑要點，未來若未能達到永續要求，不排除會有「掉星」情況；同時提到，一次用備品成本低，預估對旅宿房價影響不大。

環境部今天舉辦「旅宿業減塑 永續元年」記者會，宣誓明年1月起對旅宿業進行一次性用品管制，並提供補助措施協助業者逐步減少塑膠瓶裝水使用，期盼達成源頭減量，改善環境與減碳目標。

與會的交通部觀光署副署長林信任告訴中央社記者，未來旅館、飯店的星級評鑑，也都會納入減塑成效，假設未能達成永續要求，不排除會有「掉星」的情況。

林信任之前針對星級標準，有一些是服務性要求，如備品提供等，這部分已與環保要求不符，因此今年已經修改相關標準，「之前有備品是加分，現在有備品是扣分」，配合減塑政策，明年就會依此標準評鑑。

根據觀光署資料，配合「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」措施，及促進國內旅宿業朝永續、環保經營的國際趨勢，並考量疫後旅宿產業態樣，已於今年5月16日修正發布「星級旅館評鑑作業要點」。

環境部「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」其實去年就已經公告，給予業者緩衝期間至明年1月起正式實施。

緩衝期間，外界也倡議應該提供「環保房型」，給予住宿費一定折扣。林信任說，其實業者估算，相關的一次性備品，如牙膏、牙刷等，每房間大概只需要新台幣30元，與1晚3000元的房價相比，可能僅占約1%，因此就算明年減塑旅宿正式上路，在價格上也很難有明顯差異。