王國材5改革永續經營中華郵政 新i郵箱寄取店明年啟用

中華郵政今舉辦媒體餐敘，會中董事長王國材表示，為讓中華郵政永續經營，目前正在進行5大改革，要求今年底至明年6月期間，要做出成效，包含數位轉型（新型i郵箱、壽險網路拓展）、客戶開發、集郵熱潮、i郵購網站轉型、人員接班等規畫；中華郵政表示，i郵箱寄取店第一個範點，即將於114年2月14日於台北青田郵局啟用。

王國材表示，目前有5個正在進行的方向，第一，數位轉型。中華郵政數位化不足，尤其在郵務的寄送上，寄跟取非常不足，與民間的物流工資差很多，因此上任後，就要求資訊處與相關單位進行「郵政數位發展藍圖」建設，將郵政公司各單位，今年10月包含App、網路等需改善的地方都提出來，並列下時間點，其中最緊急的資訊改革，已要求在今年年底至明年6月期間完成。

I郵箱部分，王國材表示，過去他在當部長時，常被質疑i郵箱使用率不高，要求收起來，因此與郵務處討論，研議將2408個i郵箱建置第5代系統，往無人店來發展，全台約有3700個據點，除了宣傳，投遞跟取件分開，過去投遞跟存取都在同一個地方，現在分開，取貨時只要提供電話號碼跟密碼即可，店到店是趨勢。

壽險部分網路也很重要，因此行動投保、網路投保很重要。儲匯部分，如何將金融卡跟支付相關結合，像是Line pay等整合，在發展藍圖中，包含介接、使用者介面做好，預計明年6月完成。根據統計，現在的包裹及快捷下降15％，盼透過這樣的方式，在明年7月就能看到下降趨勢減緩。

第二，在客戶關係與開發，也是過去郵政公司做得很不足的地方，王國材表示，很多流失客戶都被民間物流搶走，已請所有總公司的主管，對現有、潛在及流失的三類客戶，將客戶找回來。

王國材表示，第三，再創集郵的熱潮，現在集郵熱潮一天天衰退，郵票重點不在於票面的好看，重點時背後的故事及文化。這次透過12強棒球隊奪冠是一個好的開始，發售明信片、郵摺及紀念郵票，但時間上掌握不足，因為要搶熱度。這次先從12強明信片，之後郵摺、明年1月20日的紀念郵票都陸續續發行，明信片已賣了15萬張，郵摺預購2萬份。

第四，將i郵購轉型成具特色的購物網。王國材表示，該網站目前有2400家商家上架、11萬項商品，但無法跟MOMO、Pchome做比較，希望i郵購轉型成全國最具特色的平台，不管是廟宇周邊商品、地方伴手禮，只要是台灣有特色的東西，都可以在i郵購找到，這是該網站最大的任務。

第五，人員接班計畫，王國材表示，先前92年1月1日前進入中華郵政的員工叫「轉調人員」，後來進來的叫直接人員。先前公司化前轉調人員還有52％，現在只剩25％，也就是說2萬5000人中約有6100人，而目前高階主管都是轉調人員，到了116年時，將有1000多人面臨退休狀況，接班計畫很重要。