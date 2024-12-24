男子車禍臉變形…長庚全人工顳顎關節置換 助開口吃東西

34歲的葉先生，5年前因車禍導致雙側顳顎關節粉碎性骨折，除了顏面變形，還有牙齒咬合不正、下巴後縮等後遺症。車禍後，嘴巴變得卡卡、僅能張開2.5公分，無法正常吃東西，連說話都有問題，也因臉變形而嚴重自卑。

林口長庚整形外科副教授級主治醫師廖漢聰表示，顳顎關節或其周圍結構，常因為外力創傷、退化性病變、感染或關節內機械性問題等，造成功能異常。一但張口的幅度受限，會出現嘴巴開合不順、無法咀嚼食物，連帶造成全身筋膜系統失衡。

廖漢聰指出，車禍造成雙側顳顎關節粉碎性骨折的葉先生，已經嚴重影響到生活品質、人際關係，經多次評估，決定進行「全人工顳顎關節置換手術」。術後3個月，葉先生的臉部恢復對稱，開口功能已能達到4.5至5公分，可正常咀嚼硬食材，擺脫流質食物。術後5年，無感染或關節排斥反應，傷口癒合良好。

廖漢聰說，「全人工顳顎關節置換手術」為正顎手術加顳顎關節重建，術前會先用電腦模擬規畫，以3D列印技術製作切割導引版、正顎手術導引版、咬合板及人工關節的擺放位置，再從病患耳前進行小範圍切開，去除損壞的顳顎關節部分，植入合適的顳顎關節植入物後完成修復。

「全人工顳顎關節置換手術」的優點是設計精確、術後恢復快，適合重度關節損傷或骨結構缺失者。廖漢聰提醒，因切口靠近顏面神經，如不小心傷到，恐導致面癱，同時，人工關節擺放位置不對，也會導致咬合功能異常及顏面變形。

據健保署資料統計，台灣約有20至25%人口患有顳顎關節障礙症候群，在治療上，通常是採物理治療、藥物治療及咬合板調整等保守方式，大都可有效改善病情，少數狀況嚴重者則需要靠手術。目前這款人工顳顎關節植入物已獲衛福部核可在台上市，可望為更多顳顎關節疾病患者提供治療選擇。