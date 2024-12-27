整理包／2025年新制上路！流感疫苗全民免費、家貓植晶片 外宿自備盥洗用品

即將邁入2025年，元旦將會有許多新制上路，包括基本工資調漲、勞健保保費增加、租屋補貼擴大、文化幣加碼發放，以及旅宿業者不得再提供一次性備品等。《聯合新聞網》整理各項新制，供讀者參考。

一、最低工資調升4.08%

今（2024）年是最低工資法元年，最低工資審議委員會今年9月決議，明年最低工資月薪調升1120元至28590元，調幅4.08%；時薪從現行的183元調升至190元，增加7元。

賴政府確定將調升明年最低工資外，明年勞保普通事故費率也將調升0.5個百分點至11.5%，加計1%就業保險，合計費率為12.5%。因勞保費率調升，估60.9萬家企業或雇主明年新增逾124.7億元法定成本，逾1,036.9萬名勞工保費負擔也將增加。

三、健保費估每月平均多21元

最低基本工資增加，健保費也將隨之調整。衛福部社會保險司長劉玉娟表示，現行健保投保等級第一級的2萬7470元，將調整為2萬8590元，預估全國811萬人會受到影響，其中近771萬人每月健保費平均多繳21元，1年可增加約53億元健保收入。

歷年最低工資調整 製表／生活文教中心、元氣中心 圖／聯合報提供

衛福部公布數十項2025年新制，其中包含擴大癌症篩檢、成人預防保健擴大等錯施；另外，有高達近千萬人的健保保費支出調高，並且取消停復保，預計可增加收入上百億元。

一、擴大5類癌症篩檢

大腸癌：大腸癌公費篩檢起始年齡明年起將由50歲下降至45歲，並納入40歲以上高風險群。

乳癌：國健署自明年起放寬乳癌篩檢年齡，上下各增加5歲，擴大至40歲以上、未滿75歲婦女。

子宮頸癌：篩檢年齡從30歲以上，放寬到25歲以上就可篩檢。另外，子宮頸癌篩檢升級，定期抹片配合HPV檢測，公費HPV檢測開放35歲、45歲、65歲女性適用。

肺癌：篩檢放寬具家族史者年齡下修5歲及吸菸史≥20包-年以上。

胃癌：公費補助45至74歲民眾接受糞便幽門桿菌抗原檢查。

二、成人預防保健優化政策

成人預防保健服務適用年齡，下修到30至39歲每5年一次、給付金額由520元調升至880元。

為提升流感疫苗接種人口涵蓋率、發揮疫苗最大效益，疾管署發言人曾淑慧指出，明年1月1日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，至疫苗用罄為止。

為提升流感疫苗接種人口涵蓋率、發揮疫苗最大效益，2025年1月1日起，公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種，至疫苗用罄為止。 聯合報系資料照片／記者鄭國樑攝影

四、健保藥物給付放寬

急性肝紫質症的皮下注射給藥，過敏性鼻炎、慢性蕁麻疹的抗組織胺藥物，HER2標靶等多項藥物放寬健保給付範圍，合計受惠人數上看數千人。另外，數項健保特材，為確保廠商持續供貨，保障民眾權益，也將調高支付點數。

五、食藥署食品、藥品、化妝品新制

食品相關：訂定「嬰兒與較大嬰兒配方食品應加標示事項」；增訂應於產品容器或外包裝正面處顯著標明「特定疾病配方食品」字樣；訂定「健康食品製造良好作業規範標準」；商業登記、公司登記、工廠登記或稅籍登記者「殼蛋之輸入業者」，明年元旦起強制實施使用電子發票。

藥品相關：「嚴重藥物不良反應通報辦法」，名稱修正為「藥品嚴重不良反應通報辦法」，規範醫療機構、藥局及藥商對於因藥物引起的嚴重不良反應，應行通報方式、內容及其他應遵行事項。

化妝品相關：禁止製造、輸入、供應、販售、贈送、公開陳列或提供試用含全氟／多氟烷基物質（PFAS，共 5項13種)、過敏物質（3項）及藥品成分（1項）共 9 項禁用成分化妝品。

六、公托人員薪資調整

公托：公共化托育機構托育人員薪資，起薪由3萬5485元，提高至3萬8011元，薪資補助每人每月最高補助1萬11元，每年最高補助13.5個月，預估4700人受惠。

準公托：準公共托嬰中心托育人員薪資， 起薪由3萬元提高至3萬3200元，推估7500人受益；準公共托嬰中心，獎助金額依收托規模由20萬元至120萬元，提高為24萬元至220萬元，推估1000家受惠；準公共居家托育人員獎助由1.2萬元提高至1.8萬元，推估7500人受惠。

七、社工人員起薪調升

依軍公教員工待遇幅度調整，配合軍公教員工待遇調升3%，修正社工人員起薪自3萬7765元調整為3萬8898元，增加1133元；社工督導起薪自4萬4239元，調整為4萬5566元，增加1327元。

八、國民年金保費增加

國民年金保費明年調漲，每月保費恐怕得多繳59元。根據國民年金法規定，在保費不足以支付未來20年所需時，每2年會調高保費0.5%，根據精算報告，目前基金餘額僅可支應到2036年，因此保費明年元旦起調高到10.5%，全額保險費變成每月2075元，由於政府至少補助4成，一般被保險人要繳交1245元，比原本多付59元。

九、健保海外停復保取消

經常長時間待在海外的國人注意了，衛福部健保署2024年12月23日開始，不再受理停保申請案件，「生病才回台繳費用健保」現象也將不再發生。衛福部健保署表示，健保屬強制性社會保險，依社會互助、風險分攤意旨，凡國人符合保險資格者，即有持續加保及繳納保險費的義務。目前停保有效者約21萬人，如旅外僑民、出國工作、留學、政府駐外人員、遠洋漁船船員，取消停復保制度，健保費收入每年約增加23億元。

十、健保住院自付額調高

衛福部預告調高健保住院自付額上限，每次住院自行負擔費用上限及全年累計住院自行負擔上限分別提高1000元與2000元，單次住院增加到新台幣5.1萬元，全年累計增為8.6萬元，明年元旦開始，初估影響1萬800人，經濟弱勢及重大傷病患者不受影響。

十一、國中男生免費打HPV疫苗

癌症連續42年蟬聯國人10大死因之首，據統計，全球近5%癌症與人類乳突病毒（HPV）感染有關，且不分男女一生中有8成機率可能遭到感染。衛福部國健署繼2018年為國中女生公費施打HPV疫苗後，預計2025年9月起將國二男生納入接種對象，約9萬人受惠，男女疫苗經費編列4.7億元。 國健署預計明年將國中男生納入公費HPV疫苗施打。記者杜建重／攝影

財政部11月28日公告今年基本生活費調升8,000元至21萬元，明年5月申報113年度綜合所得稅時適用，估208萬戶受惠，減稅利益26億元；若加上去年底宣布調升免稅額、扣除額等，減稅利益合計達243億元。

財政部修正發布「小規模營業人營業稅起徵點」，自明年1月1日起，買賣業等銷售貨物業別起徵點由每月8萬元調高至每月銷售10萬元；裝潢業等銷售勞務業別起徵點由每月4萬元調高至每月銷售額5萬元。預估約12萬家營業人受惠，增加減稅利益約10.68億元。 財政部宣布，明年1月1日起，銷售貨物的小規模營業人起徵點調高至每月銷售10萬元，銷售勞務業起徵點調高至5萬元，預估約12萬家營業人受惠。聯合報系資料照片

為活絡臺灣創新板，證交所全面取消創新板合格投資人限制，業經金管會16日同意修正核備，新制將自2025年1月6日起實施，屆時創新板個股投資人將從目前的30萬戶跳增至1,300多萬人，且交易面與一般板一致，不只能整張買賣，也可在盤中零股買賣。 證交所解放創新板。圖／聯合報系資料照片

為減輕租屋家庭生活負擔，行政院延長「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」至民國115年，自明年起申請戶數將由50萬戶擴大為75萬戶，除了為一定所得以下無自有住宅之個人或家庭提供租金補貼，也為鼓勵婚育及加強關懷弱勢。 「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」延長至民國115年，並將戶數由50萬戶擴大為75萬戶。聯合報系資料照片

為降低單人持有閒置多屋、抑制投資炒房、保障居住正義，「囤房稅2.0（房屋稅差別稅率2.0）」於2024年7月實施、2025年5月開徵，將降低全國僅有1間自住住宅的房屋稅，除了造福自住客外，並針對非自住住宅加稅，提高多屋族的持有成本。 房市示意圖。記者游智文／攝影

內政部明年1月1日將實施放寬自動查驗通關系統申請及使用資格，擴大使用對象。內政部表示，將放寬年齡、身高、無戶籍國民等三項資格，其中，有戶籍國民申請使用自動查驗通關系統年齡自12歲以上調降至10歲以上；身高限制自140公分以上調降至120公分以上；開放無戶籍國民得以「免許可」申請及使用自動查驗通關系統。 內政部明年1月1日將實施放寬自動查驗通關系統申請及使用資格，擴大使用對象。圖為旅客使用情形。聯合報系資料照片

文化部自112年起發放文化禮金，為讓文化向下扎根，明年除了維持原發放，文化部加碼推出13-15歲試辦計畫，每人發給600點（等於600元），也就是從國中起就能透過文化幣進行藝文體驗，可使用於看國片、看表演、買書、逛博物館、手作DIY或文化體驗旅程等藝文體驗及消費。 114年文化禮金將自明年1月1日起開放領用，文化部除繼續發放16-22歲青年1200點文化幣之外，並宣布推出13-15歲試辦計畫，發給每人600點文化幣。圖／文化部提供

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考量近年國內家貓數量逐年增加，農業部修正公告「指定犬為應辦理登記之寵物」，於明年1月1日起將貓納入應辦理登記之寵物，且給予1年緩衝期，2026年1月1日起若飼主未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片者，最高得處1萬5000元罰鍰。 農業部依「動物保護法」規定，於2025年1月1日起將貓納入應辦理登記之寵物。路透

網路詐騙不斷，各界都希望網路廣告實名制盡快上路。數發部長黃彥男赴立法院備詢時證實，網路廣告實名制將在明年1月1日上路。不過，初期僅先適用高風險廣告客戶，包括大廣告商、公眾人物等。

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為有效控制噪音車輛，環境部與交通部從源頭管制推動機車改裝排氣管認證制度，今2024年為緩衝期，2025年起正式上路。從明年2025年起，使用非原廠或未認證排氣管者，將依違反道路交通管理處罰條例處900元至1800元罰鍰，若噪音檢測不合格者，依噪音管制法可再處罰1800至3600元，並通知限期改善。 明年元旦起改裝機車排氣管要通過認證才能上路，若違規將依法開罰。記者陳雅玲／攝影

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交通部公路局表示，台66線等7處快速公路現行速限每小時90公里，自明年1月1日至3月31日將20噸以上大貨車最高速限調降為每小時80公里，且列為宣導期，明年4月1日起正式實施。 台66線等7處快速公路明年將20噸以上大貨車最高速限調降為每小時80公里。圖/公路局提供

為降低機車肇事率，交通部2019年起推動機車駕訓補助，參加完整駕訓課程後取得駕照者，可獲1300元補助。公路局指出，明年起將再推出駕訓3.0，持學習駕照者參加駕訓可拿2500元補助，名額預計有2000名，民眾除了基礎的1300元補助外，駕訓2.0跟駕訓3.0補助還可擇一請領，每人最多可獲3800元補助。 交通部公路局宣布，基礎1300元駕訓補助明年接續辦理，加上駕訓2.0補助，以及明年將推出的駕訓3.0補助二擇一，每人最多可獲3800元補助。聯合報系資料照

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交通部去年起推動TPASS通勤月票，今年底將再規畫TPASS 2.0方案，涵蓋短天期定期票及常客優惠2種方案。交通部長陳世凱表示，常客優惠範圍涵蓋全台縣市，預計針對各運具現有優惠再加碼每月給予回饋金，讓使用單一運具、每月搭乘金額未達月票者加入，最快明年1月中宣布上路，最慢春節後上路。 交通部去年起推動TPASS通勤月票，今年底將再規畫TPASS 2.0方案，涵蓋以現行月票運作機制為基礎的短天期定期票，以及常客優惠2種方案。聯合報系資料照片

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為振興花蓮觀光，交通部宣布明年1月1日至10月31日，當地景點公共運輸接駁有優惠，除持電子票證繼續享台灣好行免費外，台灣觀巴套裝行程提供1折優惠。 台灣好行示意圖。聯合報系資料照片／記者江良誠攝影

為回應全球減碳、減塑需求，明年元旦起觀光旅館、民宿等旅宿業者不得主動提供一次性備品，違者最高處6,000元罰鍰，估算1年塑膠用量可減少約30%。 為回應全球減碳、減塑需求，明年元旦起觀光旅館、民宿等旅宿業者不得主動提供一次性備品，違者最高處6,000元罰鍰。示意圖。（聯合報資料照片）

觀光旅宿方面，旅宿業原本依經濟部「企業及法人申請外國籍學生來中華民國實習要點」申請外國籍學生來臺實習，許可期間為6個月，期滿得再延長6個月。觀光署於2024年10月訂定「觀光旅館業及旅館業申請外國籍學生來中華民國實習要點」，放寬許可期間為學制的二分之一，訂於2025年1月1日起實施。

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環境部公告「禁止足使水污染行為」，增列項目為露營場產生沖洗式廁所排水及生活雜排水，定於明年3月1日起生效，生效後若未設置水污處理設施，最高可罰新台幣300萬元。 明年3月1日起，露營場若未設置汙水防治設施，依法可處3萬至300萬元罰鍰。聯合報系資料照

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PFAS（全氟與多氟烷基碳化物, perfluorinated and polyfluorinated alkyl substances）是指在一個烷類有機物上，以氟取代多數或甚至全部的氫，常用於抗著色、防汙塗層，防火材料以及防沾黏的廚具，它們雖然具有穩定的性質，但對人體有害。

環境部為接軌歐美日等先進國家強化PFAS管理的做法，環境部結合相關部會，已於今年7月1日擬訂跨部會「全氟及多氟烷基物質管理行動計畫」（草案）報行政院，就源頭管理、流布調查、接管國際及風險溝通等四大面向整合各部會資源，強化推動PFAS物質管理，各項工作已陸續推動，明年1月起主管機關加強水質抽驗，對不符者要求提報計畫及改善。

另外，從2027年7月1日起，將加強抽驗並對不符合飲用水水質「PFAS」標準，則直接裁處，處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期未完成改善，可按日連罰。 環境部正推動飲用水水質標準增訂飲用水全氟及多氟烷基物質（PFAS）濃度限值及檢測管理規定。圖／環境部