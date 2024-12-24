約會第一印象大調查！ 女生最在意「1細節」，做好這個你就穩贏了！

和網友第一次約出來見面，女生通常會觀察男生的哪些細節呢？根據「噓星聞」街訪大調查，不少女性受訪者坦言：「第一次一定是先看外表！」包括：整體穿搭、牙齒整齊等，而最讓女生們大呼NG的，就是「頭髮油」、「衣服上有白白的屑屑」，會讓人聯想到是不是沒有洗頭、衛生習慣不好，甚至有受訪者表示：「曾經有遇過，吃完這頓飯就沒有下次了！」

男生的髮型、外表看起來乾淨，決定約會的第一印象。 (圖／擷取自噓星聞影音)

皮膚科醫師：頭皮屑不是多洗幾次頭就能改善！

頭髮狀態決定第一印象的好壞！皮膚科黃政傑醫師指出，很多人以為多洗幾次頭、或選擇去油力很強的洗髮精，就能改善頭皮「油、癢、屑」的狀況，尤其是門診常見病患頭皮出現紅癢、落髮、頭皮屑等困擾，這其實都是因為頭皮生病了、不健康！大家要知道的是，頭皮和臉一樣，表面有一層油脂保護，過度清潔反而會使頭皮變得脆弱、水份流失，導致發炎、脫屑等症狀！

黃政傑醫師建議選擇PH值溫和且含有養護成分的洗髮精，從根源養護解決頭皮問題。 (圖／擷取自噓星聞影音)

臨床證明! 3週有效修護頭皮，根源解決反覆困擾

黃政傑醫師建議有頭皮困擾的朋友，可以選擇PH值溫和、零矽靈、並含有養護成分的洗髮精，從根源解決頭皮問題。他推薦自己也在用的海倫仙度絲科研洗髮露，通過臨床證明，3週就能有效修護脆弱頭皮，找回健康的頭皮角質層，從根源解決反覆出現的頭皮問題，達到控油、止癢、去屑的效果。

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皮膚科黃政傑醫師推薦自己也在用的海倫仙度絲科研洗髮露系列。 (圖／擷取自噓星聞影音)

海倫仙度絲科研系列針對油性頭皮，推出「去油淨透」款，能有效控制頭皮油脂分泌，從根源止屑，讓頭皮更清爽蓬鬆不油膩；乾性頭皮則可以選擇「瞬效止癢」 款，真正養護頭皮、改善頭皮屑困擾。

海倫仙度絲科研系列經科研團隊臨床證明，3週就能有效修護脆弱頭皮。 (圖／擷取自噓星聞影音)

消費者實測：有感改善「油、癢、屑」

究竟海倫仙度絲科研系列是不是真的有傳說中的那麼厲害？根據消費者陳先生的實測2-3週後，他認為自己頭皮狀況確實有改善。以前因為頭髮容易出油，明明早上才洗頭，騎車出門戴安全帽，沒多久頭髮就已經扁塌，油味和造型品的味道混在一起，經常給人不好的印象，頭皮癢時忍不住去抓，更是弄得衣領、肩膀上都是「雪花」。使用海倫仙度絲科研系列後，陳先生覺得頭皮清爽、可以持續很久，早上抓好造型，到下午也不用特別去補，更不用擔心頭皮屑狂飄，讓他敢穿黑衣服，整個人也變得更有自信！

消費者陳先生實測使用海倫仙度絲科研系列，認為自己頭皮狀況確實有改善。 (圖／擷取自噓星聞影音)

作為No.1頭皮護理專家，海倫仙度絲針對不同髮質和需求提供多元的產品。如果你是脆弱頭皮、頻繁泛紅和油、癢、屑困擾，可選擇科研頭皮修護系列洗髮露；想要清新舒爽，解決越洗越油、頭皮緊繃問題的，可選擇頭皮油水平衡系列；頭皮屑總是去了又來，想長時間擁有剛洗完頭的清爽潔淨感，可選擇經典長效去屑系列。海倫仙度絲讓各族群消費者，都能透過適合的洗髮產品照顧好頭皮健康，給人乾淨、清新的第一印象！

海倫仙度絲針對不同髮質和需求提供多元的產品。 (圖／擷取自噓星聞影音)

*最終售價及優惠由各通路自行決定,故實際售價及時間以各通路公告為準