旅宿明年不主動供小瓶裝用品 彭啓明：6成民眾支持、估年減4.6億用量

自2025年1月1日起，觀光旅館、民宿等旅宿業者不得主動提供個人衛生用品，小於180毫升的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種液態盥洗及保養用品，改用大瓶裝方式提供，每年預計可減少4.6億個小包裝旅宿用品，一年可減碳約2500公噸。

環境部今天舉辦「旅宿業者迎接減塑元年」記者會，根據明年將上路的新法規定，旅宿業者須將小於180毫升的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種液態盥洗及保養用品，改用大瓶裝方式提供；同時，梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品不得主動提供，鼓勵消費者自備。

環境部長彭啓明表示，這項法規不僅是回應全球減碳、減塑的需求，也符合巴黎奧運的永續發展理念，為了輔導業者順利轉型及引導消費者自備，於公告緩衝期間，各縣市環保局共計現場輔導2500家次以上及辦理50場以上宣導會議，也努力透過多元宣導形式，積極舉辦各種活動與宣傳，如結合在地的文化節慶、大型活動，讓更多消費者了解減塑政策。

彭啓明說，如果是多年前推動這項政策，恐怕9成以上國人都會反對，但根據網路分析，現在大約有6成民眾支持，顯見環保意識已經逐漸為國人接受，未來每年預計可減少4.6億個小包裝旅宿用品，減少約2100公噸的重量，相當於一年可減碳2500公噸。

環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，為協助業者減少使用塑膠瓶裝水，環境部將提供補助措施鼓勵業者減少瓶裝水的使用，若業者達成減量目標，每案可申請3萬元補助，預計有效降低塑膠瓶使用量，促進業者採用環保的瓶裝水替代方案。

雄獅旅行社總經理黃信川指出，這些新法規與補助措施將有助於業者逐步轉型為更符合永續發展要求的商業模式，雖然業者可能面臨初期的調整挑戰，但長期而言，這樣的政策將為台灣的觀光業帶來更具競爭力的市場定位，並吸引注重環保的國內外遊客。

交通部觀光署副署長林信任說，政府將與各界積極合作，共同推動綠色觀光，將環保理念融入台灣觀光特色，讓台灣成為全球領先的綠色旅遊目的地之一。

綠色和平減塑專案主任莊筱庭表示，台灣觀光業的永續轉型終於趕上國際，元旦新制上路後，觀光主責部門應重點稽查旅宿業者是否落實不主動提供一次性備品。

莊筱庭說，本次「獎勵補助塑膠瓶裝水減量」為鼓勵性質，且各縣市最多補助15萬，效果十分有限，面對日漸加劇的塑膠汙染問題，呼籲環境部將「限制提供寶特瓶瓶裝水」納入未來政策規畫。