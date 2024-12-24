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影／旅宿業者迎減塑元年 環境部及觀光署推動備品減量

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
環境部今天舉行「旅宿業減塑元年-旅途中的綠色約定」記者會，環境部長彭啓明（左三）、資源循環署長賴瑩瑩（左二）、交通部觀光署副署長林信任（右三）和旅宿業代表出席。記者邱德祥／攝影
環境部今天舉行「旅宿業減塑元年-旅途中的綠色約定」記者會，環境部長彭啓明（左三）、資源循環署長賴瑩瑩（左二）、交通部觀光署副署長林信任（右三）和旅宿業代表出席。記者邱德祥／攝影

環境部於今天舉行「旅宿業減塑永續元年記者會」，共同宣誓114年1月起對旅宿業進行一次性用品管制，並提供補助措施協助業者逐步減少塑膠瓶裝水使用，期盼達成源頭減量，改善環境與減碳目標。

新法規將於114年起全面實施，環境部表示，從114年1月1日起，觀光旅館、民宿等旅宿業者不得主動提供個人衛生用品，且必須調整備品配置。新法規要求旅宿業者，將小於180毫升的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等四種液態盥洗及保養用品，改用大瓶裝方式提供；同時梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等六種個人衛生用品不得主動提供，鼓勵消費者自備。

環境部部長彭啓明強調，這項法規不僅是回應全球減碳、減塑需求，也符合巴黎奧運的永續發展理念，為了輔導業者順利轉型及引導消費者自備，於公告緩沖期間，各縣市環保局共計現場輔導2，500家次以上及辦理 50場以上宣導會議，也努力透過多元宣導形式，積極舉辦各種活動與宣傳，如結合在地的文化節慶、大型活動，讓更多消費者了解減塑政策；另外環境部也採用臉書、廣播、車站、機場、台鐵、高鐵、捷運刊登廣告宣傳，亦透過計程車隊播放宣傳影片、國際旅展設攤等多面向宣傳，期讓消費者及旅宿業者能充分了解內容。透過這些措施，未來每年預計可減少4.6億個小包裝旅宿用品，減少約2，100公順的重量，相當於一年可滅碳2，500公噸。

針對財劃法修正對預算分配的影響，環境部長彭啓明會後受訪表示，財劃法修改後，未來包括水質、垃圾等環保問題，可能要地方自己來處理了。

環境部今天舉行「旅宿業減塑元年-旅途中的綠色約定」記者會，環境部長彭啓明（左三）、資源循環署長賴瑩瑩（左二）、交通部觀光署副署長林信任（右三）和旅宿業代表出席。記者邱德祥／攝影
環境部今天舉行「旅宿業減塑元年-旅途中的綠色約定」記者會，環境部長彭啓明（左三）、資源循環署長賴瑩瑩（左二）、交通部觀光署副署長林信任（右三）和旅宿業代表出席。記者邱德祥／攝影
環境部今天舉行「旅宿業減塑元年-旅途中的綠色約定」記者會，環境部長彭啓明（左三）、資源循環署長賴瑩瑩（左二）、交通部觀光署副署長林信任（右三）和旅宿業代表出席。記者邱德祥／攝影
環境部今天舉行「旅宿業減塑元年-旅途中的綠色約定」記者會，環境部長彭啓明（左三）、資源循環署長賴瑩瑩（左二）、交通部觀光署副署長林信任（右三）和旅宿業代表出席。記者邱德祥／攝影
環境部今天舉行「旅宿業減塑元年-旅途中的綠色約定」記者會，環境部長彭啓明展示環保的玻璃瓶裝水。記者邱德祥／攝影
環境部今天舉行「旅宿業減塑元年-旅途中的綠色約定」記者會，環境部長彭啓明展示環保的玻璃瓶裝水。記者邱德祥／攝影
環境部今天舉行「旅宿業減塑元年-旅途中的綠色約定」記者會，環境部長彭啓明（中）受訪表示，財劃法修改後，未來保括垃圾等環保問題，可能要地方自己處理。記者邱德祥／攝影
環境部今天舉行「旅宿業減塑元年-旅途中的綠色約定」記者會，環境部長彭啓明（中）受訪表示，財劃法修改後，未來保括垃圾等環保問題，可能要地方自己處理。記者邱德祥／攝影

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