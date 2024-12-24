壓年底 環境部下周一公布2030年溫室氣體管制目標

因應2050淨零碳排， 環境部依「氣候變遷因應法」規定訂定5年為一期的階段管制目標，且今年必須提出，但至今第三階段（2026年至2030年）管制目標的完整報告仍未見蹤影。環境部長彭啓明今天表示，下周一將公布2030年的階段性溫室氣體管制目標，但未透露具體數字。

根據我國溫室氣體階段性管制目標，第一期（2016至2020年）國家溫室氣體減量目標要較基準年2005年減2%；第二期（2021年至2025年）較基準年減少10%。

我國2020年溫室氣體淨排放量為2億6322萬公噸二氧化碳當量，較基準年僅少1.88%，第一期目標已破功；第二期雖還有1年時間，但根據今年公布的2022年溫室氣體淨排放量為2億6413萬公噸，更僅較基準年少1.77%，2025年要減少10%恐有相當難度。

第三期（2026年至2030年），國發會雖提出國家自定貢獻（NDC）目標23％至25％，但根據「氣候變遷因應法」規定，環境部必須在實施年的前2年，也就是今年提出完整報告，但距離今年結束僅剩1周時間，報告卻仍未出爐。

彭啓明今天指出，預計12月30日將公布更新版的2030年溫室氣體管制目標，目前仍在跨部會協調中，但因為日前「財政收支劃分法」修正通過，對減量目標也會影響原本設定的目標，不確定會是短多還是長空。