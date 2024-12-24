冷氣團接連報到玉山又冷又乾 高山山屋儲水告急

大陸冷氣團接連報到，氣溫屢創新低，玉山園區也進入旱季，山區水況不佳，已有山屋蓄水桶儲水狀況將見底，玉管處提醒山友事先準備好行動水源，並做好登山用水計畫，確認合適的水源地點，規畫應變的取水、揹水行程，避免陷入無水可用困境。

玉管處表示，受大陸冷氣團影響，園區各地氣溫偏低，低溫也造成中高海拔地區公路路面結霜，阿里山公路台18線石山、南橫公路台20臨105線便道中之關到向陽、新中橫公路台21線塔塔加等路段，行車前都應注意交通資訊，確保行車安全。

因為降雨減少，玉山園區進入旱季，各山屋蓄水桶儲水狀況不同，玉山群峰線的圓峰山屋、南二段的樂樂山屋、大水窟山屋、轆轆谷山屋，及庫哈諾辛山屋的儲水狀況都不佳。

馬博橫斷線的馬博山屋、馬利加南山屋、馬步谷山屋儲水量還足以供應，排雲山莊及其餘山屋因鄰近溪流取水都算充足，但八通關越嶺線東段的抱崖山屋及大分山屋，受康芮颱風影響，目前尚無法前往確認，也尚未開放該路線。

玉管處提醒，山友進入園區登山前，先準備好自己的行動水源，並做好登山用水計畫，確認山上合適的水源地點，規劃缺水時應變的取水、揹水行程，避免遭遇無水可用的窘境。