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冷氣團接連報到玉山又冷又乾 高山山屋儲水告急

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
大陸冷氣團發威，玉山屢創新低溫，部分山屋因乾旱儲水見底，玉管處提醒山友規畫用水計畫。避免無水可用。圖／玉管處提供
大陸冷氣團發威，玉山屢創新低溫，部分山屋因乾旱儲水見底，玉管處提醒山友規畫用水計畫。避免無水可用。圖／玉管處提供

大陸冷氣團接連報到，氣溫屢創新低，玉山園區也進入旱季，山區水況不佳，已有山屋蓄水桶儲水狀況將見底，玉管處提醒山友事先準備好行動水源，並做好登山用水計畫，確認合適的水源地點，規畫應變的取水、揹水行程，避免陷入無水可用困境。

玉管處表示，受大陸冷氣團影響，園區各地氣溫偏低，低溫也造成中高海拔地區公路路面結霜，阿里山公路台18線石山、南橫公路台20臨105線便道中之關到向陽、新中橫公路台21線塔塔加等路段，行車前都應注意交通資訊，確保行車安全。

因為降雨減少，玉山園區進入旱季，各山屋蓄水桶儲水狀況不同，玉山群峰線的圓峰山屋、南二段的樂樂山屋、大水窟山屋、轆轆谷山屋，及庫哈諾辛山屋的儲水狀況都不佳。

馬博橫斷線的馬博山屋、馬利加南山屋、馬步谷山屋儲水量還足以供應，排雲山莊及其餘山屋因鄰近溪流取水都算充足，但八通關越嶺線東段的抱崖山屋及大分山屋，受康芮颱風影響，目前尚無法前往確認，也尚未開放該路線。

玉管處提醒，山友進入園區登山前，先準備好自己的行動水源，並做好登山用水計畫，確認山上合適的水源地點，規劃缺水時應變的取水、揹水行程，避免遭遇無水可用的窘境。

目前是玉山園區旱季，降雨減少，需預防森林火災，山友在園區內指定炊煮區使用簡易器具炊煮，不可升營火。如果發現森林火災，請緊急通報塔塔加遊客中心049-2702200，排雲登山服務中心049-2702228，梅山遊客中心07-6866181，南安遊客中心03-8887560，或農業部林業及自然保育署保林防火專線0800-057-930、0800-000-930，共同維護生態資源，保護動植物棲地。

大陸冷氣團發威，玉山屢創新低溫，部分山屋因乾旱儲水見底，玉管處提醒山友規畫用水計畫。避免無水可用。圖／玉管處提供
大陸冷氣團發威，玉山屢創新低溫，部分山屋因乾旱儲水見底，玉管處提醒山友規畫用水計畫。避免無水可用。圖／玉管處提供

冷氣團 玉山

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