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農糧署：高麗菜短期葉菜復耕上市 春節前趨平價

中央社／ 台北24日電

台北果菜交易市場今天整體蔬菜交易均價每公斤新台幣42.5元，近日行情也低於偏高價區間。農糧署副署長姚志旺說，平地高麗菜、短期葉菜復耕上市，春節前會趨向平價、供應無虞。

農業部農糧署官網顯示，台北果菜批發市場今天整體蔬菜交易均價每公斤新台幣42.5元，近期也都在40到43元左右，穩定低於45元以上的偏高價位。

葉菜類交易均價今天每公斤30.9元，近日多在30到33元左右，也已低於35元以上的偏高價位。

姚志旺告訴中央社記者，3次颱風過後，高麗菜平地栽種的、短期葉菜復耕的都開始上市，供應量開始恢復正常。

對照官網顯示，今天是本週開市第一天，交易量達1557.7公噸，明顯高於1300多公噸以上；22日為週日，交易量也達1333.4公噸；顯示供應充足。

姚志旺並說，高麗菜近日的交易均價每公斤多在20多元，已經回穩，短期葉菜也有數樣回到每公斤10幾元、20幾元，預計春節前的蔬菜供應會趨向平價，而且供應無虞。

均價 農糧署 高麗菜

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