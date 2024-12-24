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疫苗接種不如預期…醫憂聖誕佳節歡唱 恐讓流感流行期提早到

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
醫師提醒，今日是聖誕節前夕，不少人會聚會也會造成病毒傳播加劇，特別是唱歌等活動易有飛沫傳播，加上待在室內，病毒傳染機率大增。本報資料照片
醫師提醒，今日是聖誕節前夕，不少人會聚會也會造成病毒傳播加劇，特別是唱歌等活動易有飛沫傳播，加上待在室內，病毒傳染機率大增。本報資料照片

根據疾管署預估最快本周進入流感流行期，中國醫藥大學感染管制中心副院長黃高彬表示，今年流感疫苗接種率不如預期，加上12月開始氣溫降低，流感流行期恐怕比往年提早報到，呼籲民眾，特別是65歲以上長者盡快接種本季流感疫苗，獲得保護力。

黃高彬分析，目前國際上多已經進入流感流行期，而台灣氣溫變化多在1月中進入流感流行期，但是因為近日12月時氣溫明顯下降，不排除流感流行期會提早報到，通常溫度下降後，一、兩周後類流感病例數就會變多。再者，今年夏季流感蔓延，只要病例數多，重症就會多，連帶死亡數據也會攀升，因此不得不注意。

黃高彬也說，不僅如此，因為護理人員不足，醫院病床開設會減少，因此高風險族群容易感染併發重症者又留心，若是有類似症狀要隨時注意疫情變化。他特別提醒，團體生活容易造成病毒傳播，因此小朋友或是機構長者要多加留意，應接種疫苗。

根據疾管署統計，截至今年12月16日，公費疫苗總接種數約562.6萬劑，整體疫苗使用率逾85%，跟去年同期相比約有50萬劑的差距。

馬偕醫院兒科部主任紀鑫表示，冬天因為氣溫較低，民眾待在室內機會較多，會加劇如流感、腺病毒等傳播。天冷氣管會更敏感，特別是早產兒、慢性肺病、先天心臟病、肺功能不好、氣喘族群等要特別注意。

黃高彬提醒，今日是聖誕節前夕，不少人會聚會也會造成病毒傳播加劇，特別是唱歌等活動易有飛沫傳播，加上待在室內，病毒傳染機率大增。

氣溫 流感疫苗 疾管署 腺病毒

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