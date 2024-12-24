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老福法排審長者免健保費 社福總盟：減損其他福利資源

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院院會今天將「老人福利法」修正草案排為第6案審理，多名立委提出該法第22條修正案，主要訴求是要讓所得稅級距未達20%的65歲以上老人免繳健保費，由中央政府補助。本報資料照片
立法院院會今天將「老人福利法」修正草案排為第6案審理，多名立委提出該法第22條修正案，主要訴求是要讓所得稅級距未達20%的65歲以上老人免繳健保費，由中央政府補助。本報資料照片

立法院院會今天將「老人福利法」修正草案排為第6案審理，多名立委提出該法第22條修正案，主要訴求是要讓所得稅級距未達20%的65歲以上老人免繳健保費，由中央政府補助。台灣社會福利總盟發布聲明稿，呼籲立法院停止老人福利法修正案討論，質疑「每月淨所得10.5萬的老人，需要健保費補助？」

社福總盟秘書長孫一信表示，依目前修正草案版本，如修法通過，全台將有362萬5210位長者獲得中央補助健保費，也就是83%老人不需再繳健保費，這已違反量能負擔的公平性原則；所得稅級距作為健保費補助標準並不合理，無法反應長者真正所得和資產。

孫一信舉例，人身保險和軍公、教、勞保給付或其他退休金形式的給付免納所得，且依規定可減除各項免稅額、一般扣除額、特別扣除額之後才是淨所得，據以區分納稅人屬於何種課稅級距，而依112年所得淨額稅率推算，修法後所得淨額每年126萬、每月10.5萬以內即可獲得補助，恐會加深世代不公義。

依現行老人福利法第22條第二項所制定的「老人參加全民健康保險無力負擔費用補助辦法」，已規範領有中低收入生活補助之老人，由中央政府全額補助健保費，未滿70歲者則由地方政府依財政狀況訂定補助基準辦理。

孫一信說，除六都外，其他縣市多依據取得中低收入老人生活補助身分者給予健保費補助，但有些縣並非全額補助，而是參考農民健保自付額部分補助；六都中台北市和桃園市是補助所得稅率未達20％的長者，新北、台中、台南和高雄則補助所得稅率未達12%的長者，修法只是為了將地方政府競相加碼的政治支票，轉嫁到中央。」

「補助健保費一定要回到社會福利體系的家庭資產調查，而不是以所得稅率級距區分補助與否。」孫一信表示，高齡化社會福利需求只會增加不會減少，應將有限預算花在最需要的失智、失能須照顧的長輩，以及罕病、癌友治療，並布建各項福利服務，才是台灣社會大家要一起積極討論的方向，「社福預算有限，挖350億補助不合理老人健保，將減損兒、少、婦、老、障的各項福利服務保障。」

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