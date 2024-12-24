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本土牙醫控「開波波醫師國考大門」 邱泰源：絕不可能
波波牙醫爭議再起，本土小牙醫聯盟批衛福部放寬波波考照資格，今天召開記者會抗議賴清德的「對國外學歷審查更加嚴謹」承諾不但沒實現，且12天就跳票。衛福部長邱泰源回應，「絕對不可能」，2年前修法時已經有共識，將嚴格審查國外學歷，等於是已經關門。
邱泰源指出，修法細則等於是完全落實，甚至已經提高到法律位階，是20年來最為嚴格的規定。衛福部也已經把修法規定提給考選部，由考選部的審查會進行作業程序，所以放寬學歷資格是絕對不可能的事，若各界有發現任何學歷異常狀況，歡迎舉發。
而針對本土小牙醫聯盟指出「新法適用的第一批波波已經放水過關」，邱泰源說，這是考選部審查會議所審查過的內容，多年來，考選部都進行一定的審查制度。現在「醫師法施行細則」修正案新法通過了，考選部審查將會將按照嚴格的規定進行。
邱泰源表示，放寬學歷資格絕對不可能，也沒有為波波開醫師國考大門，一定會嚴格管理，歡迎各界舉發。
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