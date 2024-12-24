賴總統把關波波牙醫考試門檻跳票 牙醫團體喊廢止新制

波波牙醫爭議未停，賴清德總統於11月13日承諾，新的醫師法細則會更嚴謹、提高波波醫師國考門檻，但台灣基層牙醫師協會認為，新修正醫師法施行細則卻是放寬波波考照標準，要求衛福部廢止新修正醫師法施行細則，恢復適用106年學歷採認原則，並盡快與協會召開公開會議，重擬施行細則，回到原有的嚴謹審核標準。

台灣基層牙醫師協會今天與時代力量主席王婉諭舉行記者會表示，並高喊「醫師法細則放寬、波波國考大門開、衛福部考選部聯合放水、賴總統承諾12天跳票」口號。台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事姚欣宜說，11月24日5000位民眾遊行訴求之一，就是波波考醫師執照的門檻不能降低，但衛福部於遊行隔天公布新的醫師法施行細則，卻是放寬波波考照標準。

姚欣宜說，新修正的醫師法施行細則，對於學歷審查放寬有三項爭議，首先，原本波波必須畢業自我國教育部認定的大學，現在改成只要對方政府或團體認可的大學即可，等於我方完全沒有審查。就好比我國進口農產品，只要對方製造商說合格就合格，政府完全放棄把關的責任，民眾健康安全毫無保障。

其次，新的細則放寬至只要有「重大變故」就承認遠距教學。姚欣宜指出，疫情期間許多波波待在台灣，這是為他們量身修改規定，因牙科教學需大量實際操作，遠距教學如何確保教學品質，疫情期間有台大牙醫系學生無法回國，無法到校上課，就被延畢一年。為何國外的教學品質更難掌握，反而要放寬。

第三，新的醫師法施行細則只有牙科仍然維持「見習、實習時數合併計算」的荒謬規定，西醫和中醫都已修正。然而見習只是在旁邊看，實習才是動手操作，難道政府認為，有看過別人拔牙就等於自己有拔過牙、已經學會拔牙了。新的細則甚至加上「溯及既往」條款，也就是不僅未來會放寬，連過去沒有資格考醫師國考的波波也要一併放寬，未來排隊等待實習的波波人數暴增，政府難道不會又屈服於壓力，想出新招開放波波實習名額嗎。

陽明交通大學牙醫系教授林元敏表示，臨床見習、實習及實作課程時數怎能以線上教學取代，政府高喊「抗中保台」，卻不願意「抗波保台」，更何況如此的醫學教育品質如何讓人放心。

林元敏說，衛福部與考選部聯合放水，衛福部修改醫師法施行細則，放寬波波參加醫師國考資格，等於把審查標準降回初代波波、也就是近日鬧出人命的婦產科波波醫師當年的標準。考選部更於遊行後4天火速召開審查會議，適用新法的第一批約100多名放水波波已通關，賴總統的承諾等於僅僅12天就跳票，考選部專技司長黃慶章更是未盡其職，有圖利考生之嫌。

時代力量黨主席王婉諭說，上個月本土牙醫上街反對偏鄉醫療計劃引發的波波牙醫爭議，賴清德總統雖強調國外學歷審查將更嚴謹，但最新公布醫師法施行細則卻放寬許多採認標準，恐持續損害醫療品質與教育公信力，減弱制度嚴謹性，令人相當遺憾。呼籲賴政府應確實嚴謹面對波波牙醫爭議，切勿使特定群體開後門的行為繼續破壞台灣公平秩序的天秤。

台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事馬偲紜說，過去兩年半考選部都沒有按照規定審核波波醫師國考資格，等於是違法行政。現在新細則溯及既往，是不是在為這些違法官員解套。至今不只無人出來負責，當時的考選部部長許舒翔、衛福部部長陳時中甚至還升官了，過去不能考試的波波也都就地合法，民進黨立委賴惠員的女兒也在被放水的範圍內，痛批政府為了護航少數權貴，不惜犧牲全台人民的性命安全。