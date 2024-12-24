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大雨特報範圍擴大6縣市 氣象署：今晚起可望漸漸緩和

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
南方水氣北移，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片
南方水氣北移，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片

南方水氣北移，中央氣象署發布大雨特報台中、南投、高雄及東半部山區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。

大雨特報範圍：台中市山區、南投縣山區、高雄市山區、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，輕颱帕布的雲系隨著氣流來到台灣上空，從昨天到現在台灣附近的雲量很多，隨著帕布颱風向西移動，今晚到明天台灣上空的水氣會減少一些些，降雨會漸漸緩和。

伍婉華表示，明天東半部有些零星短暫降雨機率，其他各地有機會看到陽光。明天是未來1周天氣比較穩定的一天，周四東北季風南下，周五大陸冷氣團影響，水氣又會比較多，周四到周六桃園以北、東半部地區、中南部山區、澎湖又開始有降雨機率。

大雨特報 氣象署

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