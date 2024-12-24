一成患者難治…甲狀腺癌增 台大醫院NGS套組助精準用藥

我國甲狀腺癌罹癌人數連年增加，根據最新癌症登記資料，2022年全台新發生甲狀腺癌個案共5601人，在10大癌症排名第七。甲狀腺癌患者中，約10%屬難治型患者，傳統的手術、放射性碘治療效果有限。台大醫院研發一套全台首創，專用於甲狀腺癌患者的次世代基因定序（NGS）檢測套組，可幫助病人精準用藥。

一位77歲病人，6年多前因脖子酸、右手發麻無力至台大醫院就醫。台大醫院內科部主治醫師施翔蓉說，病人歷經甲狀腺全切除術、頸部淋巴結廓清、放射性碘治療、多靶點標靶治療等，腫瘤雖縮小，但出現嚴重腹瀉、脫皮等副作用，影響病人生活品質，使用甲狀腺癌專用NGS套組檢測後，發現病人具BRAFV600E和TERTp的基因突變，改用相應標靶治療處理，副作用減少，且肺部腫瘤縮小。

台大基因體暨蛋白體醫學研究所長陳沛隆表示，NGS檢測費用昂貴，健保署雖已給付NGS檢測費用，依套組大小給付1萬至3萬點，但民眾仍須自費，且市面上基因公司的檢測套組，包含三、四百個基因，卻只涵蓋部分甲狀腺癌相關基因，台大醫院研發的套組包含50個國際文獻中有關甲狀腺癌的基因，且多數有藥可用，可幫助病人把錢用在刀口上。

台大總院每年新增的甲狀腺癌患者就有三、四百位，2024年截至目前為止已新增了超過420位。陳沛隆說，台大醫院每月約10人使用該檢測套組，幫助精準選擇治療用藥，目前使用該套組必須自費約2萬元，院方正準備向健保署申請為給付項目。

台大醫院副院長婁培人說，甲狀腺癌就像「千面女郎」，可像小綿羊一般與病人共存20多年沒有變化，也可能像一頭野獸，2、3年就奪走病人性命，基因變異不同，腫瘤生物行為也有所不同，可提供國內甲狀腺癌病人更多保障。

台大醫院內科部副主任王治元表示，與其他惡性度高的癌症相比，甲狀腺癌惡性度稍低，但發生比率卻逐年增加，台大醫院開發的NGS套組，符合台灣人身體特質，可在臨床上協助醫師選擇最合適的標靶藥物，並搭配免疫治療，取得最好的療效。