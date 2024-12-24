大雪山遊樂區楓紅進入巔峰 小雪山資訊站楓紅率9成

耶誕節將到，大雪山國家森林遊樂區的楓紅進入巔峰，一波波冷空氣南下，楓葉變紅速度加快，位於海拔2600公尺的小雪山資訊站周邊，楓紅率已達90%，其他景點的楓紅率也達85%。

林業及自然保育署台中分署指出，持續降溫的天氣促進楓葉變色，也為大雪山增添浪漫的冬日氣息；該分署將大雪山夜觀明星白面鼯鼠及黃山雀等特有種動物化身成專屬紀念品，每款商品都將物種的特徵完整呈現，是耶誕節及新年禮物的最佳選擇，在大雪山遊客中心、八仙山遊客中心賣店皆有販售。

分署提醒上山欣賞美景遊客，近期氣溫仍低且周五起大陸冷氣團來臨，平均氣溫約在5到16度間，天池已有結冰景象，上山請做好保暖措施，穿戴保暖衣物、毛帽及手套。